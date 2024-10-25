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«Війна звільнила мене з пекла». Екснардепка розказала про психологічні тортури, які пережила її родина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Війна звільнила мене з пекла». Екснардепка розказала про психологічні тортури, які пережила її родина
Тетяна Чорновол нині служить у ЗСУ, є старшою лейтенанткою, командиркою взводу ПТРК
фото: Тетяна Чорновол/Facebook

Військова пригадала, як над нею познущався «Вечірній Квартал»

Громадська активістка, журналістка, колишня депутатка та військова Тетяна Чорновол, відома завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму експрезидента Віктора Януковича та акціям на Майдані під час Революції гідності, розповіла, що її діти мали психологічно не просте дитинство, адже росли без батька та «відчували образу за обріхування і паплюження їхньої матері».

«У моїх дітей було психологічно не просте дитинство. Вони не відчували ні поваги, ні турботи у з'язку з тим, що їхній батько загинув за Україну в АТО. Вони постійно відчували образу за обріхування і паплюження їх матері. Вони постійно відчували ненависть оточуючих людей, коли були поряд зі мною в громадських місцях», – написала Чороновол на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, був один єдиний раз, коли її діти відчули за неї гордість: «Ми пішли на «лазалки» в парк Партизанської слави в Києві, і коли ми лізли на підвісному маршруті, діти побачили внизу під соснами бетонну брилу, яка була розмальована, перетворена ентузіастами в пам'ятник Революції Гідності, і там було моє прізвище як героїні Майдану. Було так неочікувано і приємно побачити трохи поваги хоч і в хащах після довгих років життя в ганьбі».

Утім, як зазначила військова, коли наступний раз діти взяли друзів показати брилу, її вже перемалювали. 

Бетонна брила, яка була перетворена ентузіастами в пам'ятник Революції Гідності і на якій є ім'я Тетяни Чорновол
Бетонна брила, яка була перетворена ентузіастами в пам'ятник Революції Гідності і на якій є ім'я Тетяни Чорновол
фото: Тетяна Чорновол/Facebook

«До речі, за Майдан я отримала орден «За мужність». Я вважала, що запізно і несправедливо отримала...аж в 2019 році, і принизливо, бо не на річницю Майдану, а на 8 березня. Але суспільство вважало інакше, що я взагалі не мала на нього права і мене буквально розіп'яли в публічному просторі, був навіть флешмоб Таня#верни#орден. Одиниці за мене тоді заступилися. А зараз, агов, громадскість, як ви вважаєте, я заслужила на той орден за Майдан, особливо на тлі того, що за Майдан переслідують лише мене (моє судилище, де мене чекає найвища міра за спалення офісу Партії Регіонів, лише відкладене у зв'язку з війною)», – нагадала активістка.

У 2019 році Чорновол отримала орден «За мужність», після чого в інтернеті виник флешмоб Таня#верни#орден
У 2019 році Чорновол отримала орден «За мужність», після чого в інтернеті виник флешмоб Таня#верни#орден
скріншот: Тетяна Чорновол/Facebook

Вона пояснила, що більше не буде представляти інтереси суспільства у Верховній Раді: «Після тієї несправедливості, яку пережила я і моя сім'я, я не хочу і не буду більше служити натовпу і маю право на такий вибір. Тобто у Верховну Раду я більше не піду».

Чорновол пригадала ще один образливий випадок, який стався з нею вже після Революції Гідності, коли вона стала народною депутаткою.

«Отже, перший рік майданівської влади. Я депутат, у мене складний психічний стан, вдова, ще хвора після нападу на Майдані, на це накладається величезна відповідальність перед людьми й Україною. Мені дуже важко. Як мами мене немає. Я навіть, якщо вдома, закриваюся, щоб діти не бачили, що я плачу... Батько мій веде мою дочку Іванку в піцерію. Там плазма і крутиться «Вечірній Квартал» із сюжетом, які придурки стали депутатами. Особливо знущаються наді мною – «хохотлива сучка з довідкою з психлікарні». І це про вдову загиблого...

Мала Іванка тоді запитала: «Діду чого всі над моєю мамою сміються?». Тато не знав, що відповісти. Коли він розповідав про це мамі, сльози стояли в його очах.

До речі, мій батько не дожив до часу коли наді мною перестали сміятися... Війна звільнила мене з пекла...

Зазначимо, що Тетяна Чорновол відома в Україні завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму експрезидента Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції гідності. У 2014 році Чорновол брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону «Азов». Крім того, вона стала організаторкою справи щодо конфіскації активів Януковича в державний бюджет після Майдану.

25 грудня 2013 року на Чорновол було скоєно замах на заміській трасі в напрямку Борисполя біля села Гора – по дорозі Чорновол додому. Було опубліковано відеозапис реєстратора з автомобіля Тетяни, де видно, як чорний автомобіль Porsche Cayenne таранить її Chevrolet Aveo. Пасажирами Porsche, що належав Олександру Храмцову, були п'ятеро  молодиків у спортивному одязі. Коли авто Тетяни заглухло, Чорновол били до втрати свідомості, й залишили в кюветі. Її знайшли працівники ДПС, коли приїхали оглянути порожнє авто посеред Бориспільської траси. Тетяна заявила, що напад на неї відбувся за наказом Віктора Януковича.

25 грудня 2013 року на Чорновол було скоєно замах на заміській трасі в напрямку Борисполя біля села Гора – по дорозі Чорновол додому
25 грудня 2013 року на Чорновол було скоєно замах на заміській трасі в напрямку Борисполя біля села Гора – по дорозі Чорновол додому
скріншот: Тетяна Чорновол/Facebook

До відома, чоловіком Тетяни Чороновол був Микола Березовий, громадсько-політичний діяч, лідер партії «Удар» у місті Горлівці. Був добровольцем батальйону міліції спеціального призначення «Азов». 10 серпня 2014 року загинув у бою поблизу Іловайська від кулі снайпера, рятуючи пораненого побратима.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року Чорновол воювала на передовій у складі 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. А з початку 2023 року командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

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Теги: АТО Революція Гідності військові Тетяна Чорновол

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