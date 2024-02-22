Байден визначився, кого підтримає на посаду голови НАТО – Politico

Раніше Байден заявляв, що НАТО ще не може прийти до консенсусу щодо того, хто обійме посаду генсека

Підтримка Байдена, ймовірно, змусить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО. Про це пише Politico з посиланням на анонімного американського чиновника.

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«Підтримка Байдена, ймовірно, змусить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте після кількох місяців боротьби за цю посаду між ним і кількома іншими європейськими лідерами», – йдеться у публікації.

Раніше Байден заявляв, що НАТО ще не може прийти до консенсусу щодо того, хто обійме посаду генсека, додавши, що «у Великобританії є серйозний кандидат». Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Сунак планував під час візиту до Вашингтона переконати Байдена підтримати призначення новим генсеком міністра оборони Британії Бена Уоллеса. Сам Сунак нещодавно сказав, що Воллес користується повагою і багато зробив для альянсу.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте.

Також відомо, що Туреччина хоче отримати конкретні запевнення від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте перед тим, як підтримати його кандидатуру на посаду наступного голови НАТО. Зазначається, що Туреччина прагне переконатися, що Рютте або будь-який інший кандидат не має упередженого ставлення до членів альянсу в Європейському союзі, і, зокрема, не піддаватиметься тиску від Греції та Кіпру. Обидві країни продовжують свої конфлікти з Анкарою через територіальні розбіжності.