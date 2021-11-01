  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найбільше зіпсованих бюлетенів виявили у №184 окрузі в Харкові - Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)
    Найбільше зіпсованих бюлетенів виявили у №184 окрузі в Харкові
    фото chesno.org

    На Черкащині у 197 виборчому окрузі виборець висловив свою недовіру, перекресливши імена всіх кандидатів та намалювавши смайлик і дулю

    31 жовтня під час голосування на проміжних виборах на Херсонщині, Черкащині та у Харкові виборці зіпсували чимало бюлетенів. Представники Руху «Чесно» моніторили виборчий процес на дільницях та фотографували під час підрахунку голосів зіпсовані бюлетені.

    Найбільше зіпсованих бюлетенів виявили у №184 окрузі в Харкові. Деякі виборці залишали кандидатам оригінальні послання.

    Навпроти кандидата на посаду міського голови Харкова Ігоря Терехова виборець намалював пичку та дописав «Боб Марлі».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)
    Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)
    Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)
    Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)
    Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)
    Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)
    Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)

    На іншому бюлетені двох топкандидатів в очільники Харкова Михайла Добкіна та Ігоря Терехова закреслили.

    Ще один виборець з Харкова вирішив у бюлетені вказати, щоб відправили «на Колиму всіх» кандидатів.

    І найепічніший меседж від харківського електорату, коли на бюлетені хтось написав «В сортах лайна не розбираюсь».

    Підсумкову оцінку харківським кандидатам дав виборець, котрий написав на бюлетені «усі козли».

    На Херсонщині у 184 виборчому окрузі виборець вирішив висловити свою недовіру кандидатам, написавши ненормативну лексику з трьох букв.

    На Черкащині (197 виборчий округ) виборець висловив свою недовіру, перекресливши імена всіх кандидатів та намалювавши смайлик і дулю.

    Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.

    До слова, на виборчій дільниці №650602 у Новій Каховці виборець кабінці порвав бюлетень на чотири частини і кинув до виборчої скрині.

    Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.

    Тим часом, на Черкащині на одній із дільниці у Золотоноші почали завчасно заповнювати протоколи про підрахунок голосів.

    Також, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

    До слова, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

    До слова, на Черкащині зафіксовані факти, що можуть свідчити про ймовірне контрольоване голосування.

    Стало відомо, що в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені.

    Читайте також:

    Теги: Харків вибори Херсонщина Черкащина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)