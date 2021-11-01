Боб марлі та смайлик: де виборці зіпсували найбільше бюлетенів (фото)

Найбільше зіпсованих бюлетенів виявили у №184 окрузі в Харкові

На Черкащині у 197 виборчому окрузі виборець висловив свою недовіру, перекресливши імена всіх кандидатів та намалювавши смайлик і дулю

31 жовтня під час голосування на проміжних виборах на Херсонщині, Черкащині та у Харкові виборці зіпсували чимало бюлетенів. Представники Руху «Чесно» моніторили виборчий процес на дільницях та фотографували під час підрахунку голосів зіпсовані бюлетені.

Найбільше зіпсованих бюлетенів виявили у №184 окрузі в Харкові. Деякі виборці залишали кандидатам оригінальні послання.

Навпроти кандидата на посаду міського голови Харкова Ігоря Терехова виборець намалював пичку та дописав «Боб Марлі».

На іншому бюлетені двох топкандидатів в очільники Харкова Михайла Добкіна та Ігоря Терехова закреслили.

Ще один виборець з Харкова вирішив у бюлетені вказати, щоб відправили «на Колиму всіх» кандидатів.

І найепічніший меседж від харківського електорату, коли на бюлетені хтось написав «В сортах лайна не розбираюсь».

Підсумкову оцінку харківським кандидатам дав виборець, котрий написав на бюлетені «усі козли».

На Херсонщині у 184 виборчому окрузі виборець вирішив висловити свою недовіру кандидатам, написавши ненормативну лексику з трьох букв.

На Черкащині (197 виборчий округ) виборець висловив свою недовіру, перекресливши імена всіх кандидатів та намалювавши смайлик і дулю.

Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.

До слова, на виборчій дільниці №650602 у Новій Каховці виборець кабінці порвав бюлетень на чотири частини і кинув до виборчої скрині.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.

Тим часом, на Черкащині на одній із дільниці у Золотоноші почали завчасно заповнювати протоколи про підрахунок голосів.

Також, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

До слова, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

До слова, на Черкащині зафіксовані факти, що можуть свідчити про ймовірне контрольоване голосування.

Стало відомо, що в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені.