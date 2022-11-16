Ексдепутат Держдуми оцінив, чим для України закінчиться інцидент із падінням ракет у Польщі 

Пономарьов вважає, що військова допомога Україні буде посилена

«Польщу попросили спустити тему на гальмах»

Польщу американці попросили спустити тему з падінням ракет на території Польщі на гальмах, тож так і станеться. Таку думку висловив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов

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«Але висновки зроблено. Військова допомога Україні буде посилена. Питання про закриття неба України силами ППО НАТО повернулося до порядку денного», – вважає Пономарьов.

Нагадаємо, вчора під час масованої ракетної атаки РФ на Україну в селі Пшеводув у Польщі впала ракета, через що загинули двоє людей. Вже сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність доказів того, що ракета була випущена російськими військовими і припустив, що вона могла належати українській ППО.

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Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Після чого Україна попросила невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України для спільного розслідування подій.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Також прем’єр Нідерландів назвав головну причину падіння ракети у Польщі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі.

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