Що може прискорити внутрішні процеси «ерозії» в РФ? Подоляк окреслив три складові

Радник керівника Офісу президента назвав три дії, завдяки яким можуть пришвидшитися ці процеси

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав три складові, які можуть пришвидшити внутрішні процеси «ерозії» в Росії. Серед них – активні дії ЗСУ на полі бою та санкції проти Росії. Думку щодо взаємозалежності перемоги України, поразки Росії та перевороту всередині РФ він висловив в ефірі телемарафону.

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Подоляк заявив, що це паралельні процеси, які вже набирають обертів.

«Це не те що ми тут виграли, і вже війна закінчилась, і там в Росії процеси починаються, ні. Процеси в Росії вже розпаду, як такого, я маю на увазі, путінської політичної системи, вже почалися, вони вже очевидні. Це будуть паралельні процеси», – акцентував Подоляк.

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Паралельно з тим, в Росії вже йдуть процеси, які чітко свідчать про те, що Путін не втримає владу.

«Путіна, як президента вже не існує – це фікція. Коли закінчився одноденний заколот, який суттєво налякав політичні еліти в РФ, саме в цей час вже було видно, що Путін абсолютно точно не сприймається як людина, яка вміє контролювати ситуацію, яка є сильною, яку треба слухати, яка є сакральною», – підкреслив Подоляк.

Він зазначив, що влада Путіна вже сильно хитається, але поки російські еліти не мають єдності у всіх питаннях щодо свого майбутнього. Так само немає єдиної думки про те, хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого Путіна.

Радник глави Офісу президента підсумував, що пришвидшити внутрішні процеси «ерозії» в Росії можуть три складові.

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Перша складова – це активні та ефективні дії ЗСУ, адже «тоді буде остаточно деморалізована російська армія».

«Росія йде тим шляхом, по якому має йти історично. Для цього треба пришвидшити тільки процеси по лінії фронту. Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір Російської Федерації й там почнуться перехоплення влади на різних рівнях», – переконаний Подоляк.

Друга складова – важливі публічні дипломатичні сигнали, «абсолютно конкретні політичні заяви чи дії наших партнерів».

«Але на сьогодні немає консенсусу російських еліт – як вони хочуть особисто зберегти своє фізичне існування, що для цього треба зробити та хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого Путіна», – сказав представник ОП.

Третьою складовою Подоляк назвав суттєве обмеження для Росії участі у міжнародних інституціях та збільшення санкційного тиску.

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До слова, після заколоту ПВК «Вагнер» американський аналітичний центр «Атлантична рада» (Atlantic Council) розглядає чотири сценарії майбутнього Росії.