Путін купує Трампа? Віткофф привіз подарунок у Білий дім

Раніше відбулась розмова Путіна і Віткоффа у закритому форматі в Москві

Раніше Пєсков казав, що через Віткоффа були передані «додаткові сигнали» Дональду Трампу від Путіна

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф розповів про неформальні дипломатичні деталі свого останнього візиту до Москви.

Як інформує «Главком», в інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону Віткофф розповів, що передав Дональду Трампу подарунок від Володимира Путіна.

Йдеться про персональний портрет, що написаний одним із провідних російських художників. Також Віткофф розповів, що Путін молився за президента США Трамка, коли на того вчинили замах.

«Він розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви, зустрівся зі священником і молився за президента», каже Віткофф.

За його словами, диктатор Путін щиро хвилювався за Трампа, не за як президента США, а як за друга.

«Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Можете уявити, що сидите і слухаєте такі розмови? Я повернувся додому, передав це послання нашому президентові і вручив картину. І було очевидно, що це його зворушило», – розповів спецпосланець.

До слова, спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повідомив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутись вже найближчими місяцями,

Нагадаємо, що Віткофф провів переговори у Москві минулого тижня. За словами речника Кремля, через Віткоффа були передані «додаткові сигнали» Дональду Трампу. Проте, які саме - не розголошується.

«Він, Віткофф, вчора був тут, вчора пізно ввечері вже він був прийнятий президентом Путіним. Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа», – заявив Пєсков