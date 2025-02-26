Військовий, який 68 днів бився в оточенні, отримав звання Героя України

Стоцький розповідав, що сім бійців прорвалися з оточення, один воїн загинув. Ніхто з них до 2022 року не мав досвіду бойових дій

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України офіцеру батальйону «Свобода» Владиславу Стоцькому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ.

У листопаді 2024 року Влад Стоцький розповів, як 68 днів тримав бойові позиції в оточенні. Це відбувалося влітку на Донеччині, коли він опинився спершу на позиції «Адольф», а потім на позиції «Пінчер». У певний момент на позиції «Адольф» він з побратимом залишився удвох. Підкріплення до них приходило по одному – по двоє.

«Ми «Адольф» тримали 37 днів – то за цей час склад бійців разів вісім змінювався. Нацгвардійці були, хлопці з 54 бригади ЗСУ. Один за одним, один за одним. А я усі 37 днів там», – пригадував військовий.

Після того, як Влад залишився один на «Адольфі», йому дали команду відступити на «Пінчер». Там українські бійці тримали оборону вчотирьох.

За словами військового, найбільше бракувало води. Остання масована атака росіян була 16 вересня. Тоді вони залучили два танки, два МТ-ЛБ та БМП з піхотою. Попри кількісну перевагу ворога, наступ було відбито. Опісля бою бійці отримали наказ на пробиття з оточення до своїх.

Нагадаємо, вісім бійців батальйону «Свобода» 67 днів вели бій в оточенні. Вони зупиняли російський наступ на місто Сіверськ Донецької області. Про це розповів командир позиції лейтенант Нацгвардії Владислав Стоцький.

Владислав Стоцький розповів, що вони відразу адаптували свою тактику під задачу прихованого утримання позицій та вступали у бій лише за потреби. Відбивати штурми, за його словами, допомагали вогневі засоби батальйону «Свобода» та суміжного батальйону К-2 54 ОМБр.

Стоцький зазначив, що сім бійців прорвалися з оточення, один воїн загинув. Ніхто з військових до 2022 року не мав досвіду бойових дій.