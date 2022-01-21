Ексв’язень Кремля назвав два фактори, від яких залежить вірогідність наступу Росії

На думку історика, відсутність єдності в українській владі та суспільстві може бути розцінена Росією як слабкість

«Не зовсім впевнена позиція і неясні меседжі, які виходять від нашої влади, заважають згуртуванню українського суспільства»

Рівень згуртованості українського суспільства, а також те, наскільки жорстко західні країни реагуватимуть на поведінку Росії – два основних фактори, на які зважатиме Кремль при ухваленні рішення щодо збройного наступу на Україну. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив український історик та релігієзнавець, колишній в’язень Кремля Ігор Козловський.

Науковець вважає, що Москва уважно спостерігає за тим, в якому стані перебуває наша влада, чи наявне в неї ясне бачення того, що відбувається, чи є стратегія, і чи узгоджена вона з політичними силами та громадянським суспільством.

«Якраз не зовсім впевнена позиція і неясні меседжі, які виходять від нашої влади, заважають згуртуванню українського суспільства», – вважає Ігор Козловський.

На думку історика, оскільки російська влада розмірковує у категоріях тоталітарної системи, для неї притаманна ієрархічність з чітким розумінням апаратів контролю, пов'язаних із національною безпекою та обороною. Тож фактор відсутності єдності в українському суспільстві може бути сприйнятий росіянами як слабкість України та можливість спричинити дестабілізацію.

«Вони дивляться на реакцію Заходу. Їхній ультиматум щодо НАТО – це намагання випробувати Захід, насамперед США. Вони фактично зараз провокують ситуацію: тестують об'єднання різних сил, і західних, і українських», – зазначив Козловський.

Безумовно важливим для Росії вважає Козловський і економічне питання – можливе запровадження проти Росії нових санкцій, зокрема, відключення держави від міжнародної системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT, а також проблеми із запуском «Північного потоку-2».

Раніше повідомлялося, що Україна візьме участь у сертифікації в ЄС російського газопроводу «Північний потік-2».

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що Росія може окупувати Харків. За його словами, це стане початком великомасштабної війни.

Стало відомо, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом. Ще Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.