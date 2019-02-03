Генерал СБУ попередив про провокації на виборах



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На виборах очікуються порушення громадського порядку, бо збільшиться концентрація людей на демонстраціях, мітингах, протестах, акціях

Генерал СБУ Василь Вовк заявив, що на виборах очікуються порушення громадського порядку. Провокації можуть влаштовувати окремі кандидати.

«Провокації можуть бути у кандидатів один проти одного. Хтось використовує наших громадян, хтось іноземних, хтось росіян, хтось поляків, чехів, румунів, молдаван, білорусів… Ми не маємо зациклюватися на якихось невидимих провокаціях. Ми давно готові до провокацій – навчені, досвідчені», – заявив він в інтерв’ю ObozTV.

Вын зазначив, що частина українських виборців досі симпатизує Радянському Союзу і Росії.

«Вони завжди будуть агітувати за псевдоопозиційні сили, проросійськи налаштовані. Реванш цих сил, які були з Януковичем, відбувається і буде відбуватися. Але виборчі провокації давно відомі, як і виборчі технології», – каже Вовк.

За словами генерала СБУ, на виборах очікуються порушення громадського порядку, бо збільшиться концентрація людей на демонстраціях, мітингах, протестах, акціях, які будуть влаштовувати кандидати і політичні партії.

«Де є скупчення людей, там є порушення громадського порядку. Там більше небезпеки для життя і здоров’я людей. Але правоохоронці переходять на посилений режим роботи. Ми знаємо, як це робити. Не турбуйтеся, все буде добре», – запевнив він.

Вовк також прокоментував озвучену керівництвом Служби зовнішньої розвідки інформацію про те, що РФ додатково виділила $350 млн на провокації в Україні.

«Я не бачив платіжного доручення про переказ коштів, де зазначено мету «на дестабілізацію виборів в Україні». Таку інформацію можна отримувати від агентури – або солідної, або якоїсь іншої. Я дивуюся таким заявам. Називається сума на дестабілізацію тощо. У них постійно фінансується ФСБ та інші органи, які працюють проти України. Це і військова розвідка і звичайна. Вони фінансують стабільно постійно окремі підрозділи і напрямки, блоки, сегменти для роботи проти України. Ось і все», – зазначив він.

«Для мене ця заява керівника СЗР є трохи незрозумілою. Куди і кому надійдуть 350 млн?» – додав він.

Як повідомлялося, Національна поліція України, станом на 28 січня, зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільше правопорушень зафіксовано у Києві, у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях.

Крім того, повідомлялося, що в Україні до охорони порядку на виборах президента 31 березня 2019 року залучать близько 60 тис. поліцейських.