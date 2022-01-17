ЗМІ: Росія планує розмістити біля українських кордонів нове ядерне озброєння

Новітні види російського ядерного озброєння можуть з'явитися у безпосередній близькості до українських кордонів

Вашингтон досі не знає, що задумав Путін стосовно України

Згідно з повідомленнями американської розвідки, влада РФ може розглядати питання розгортання поблизу від українських кордонів, а також в інших невизначених місцях, нових видів ядерної зброї. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

За словами авторів публікації, російський лідер особливо приховує, що спробує розмістити гіперзвукові ракети підводного базування у безпосередній близькості від Вашингтону, оскільки, Путін нібито переймається, що США «вдарять» по РФ з території України.

Джерело видання серед з-поміж російських дипломатів підтвердило виданню, що Москва готова розмістити «невизначені» системи озброєння у «невизначених» місцях.

«Російські офіційні особи в останні дні знову натякнули на розгортання нових ракет, а американські офіційні особи повторили, що не бачать ніяких кроків у цьому напрямку. Проте будь-які спроби розмістити зброю неподалік американських міст створять умови, схожі на кризу 1962 року, коли світ був найближче до обміну ядерними ударами», – йдеться у статті.

Після провалу на переговорах із США та НАТО щодо «гарантій безпеки» Росія відмовилась прибирати свої війська з російсько-українського кордону. При цьому прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія, «вимушена» залишити свої війська біля України, бо «не може миритися з вторгненням НАТО».

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС «тяжким сценарієм» для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять «покінчити» з питанням України.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Нагадаэмо, нещодавно у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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