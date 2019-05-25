Громадський люстраційний комітет подав позов до Зеленського документ



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Від глави держави вимагають скасувати указ про призначення Андрія Богдана очільником Адміністрації президента

У п’ятницю, 24 травня, Громадський люстраційний комітет звернувся із позовом до президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати указ про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Про це комітет повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Громадський люстраційний комітет зазначив, що Богдан обіймав люстраційну посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014-го і не звільнився за власним бажанням за час Революції Гідності.

«Посада «Глави Адміністрації Президента України» передбачена п.5 ч.1 ст.2 Закону України «Про очищення влади», як посада, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)», - нагадали в комітеті.

Розглядатиме позов Касаційний Адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

У Міністерстві юстиції заявили, що Зеленський, призначивши главою АП Богдана, порушив закон про люстрацію.

На сайті глави держави з'явилася петиція за звільнення Богдана.

У Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.