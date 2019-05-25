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    Політика

    Громадський люстраційний комітет подав позов до Зеленського

    документ
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    Громадський люстраційний комітет подав позов до Зеленського

    Від глави держави вимагають скасувати указ про призначення Андрія Богдана очільником Адміністрації президента

    У п’ятницю, 24 травня, Громадський люстраційний комітет звернувся із позовом до президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати указ про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Про це комітет повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Громадський люстраційний комітет зазначив, що Богдан обіймав люстраційну посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014-го і не звільнився за власним бажанням за час Революції Гідності.

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    «Посада «Глави Адміністрації Президента України» передбачена п.5 ч.1 ст.2 Закону України «Про очищення влади», як посада, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)», - нагадали в комітеті.

    Розглядатиме позов Касаційний Адміністративний суд у складі Верховного Суду.

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    Громадський люстраційний комітет подав позов до Зеленського
    Громадський люстраційний комітет подав позов до Зеленського
    Громадський люстраційний комітет подав позов до Зеленського
    Громадський люстраційний комітет подав позов до Зеленського
    Громадський люстраційний комітет подав позов до Зеленського
    Громадський люстраційний комітет подав позов до Зеленського

    Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

    У Міністерстві юстиції заявили, що Зеленський, призначивши главою АП Богдана, порушив закон про люстрацію. 

    На сайті глави держави з'явилася петиція за звільнення Богдана. 

    У Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

    Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

     

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    суд люстрація Володимир Зеленський Андрій Богдан
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