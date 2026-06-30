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Росія готує новий наступ. Сирський назвав область, на яку може піти ворог

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росія готує новий наступ. Сирський назвав область, на яку може піти ворог
За словами головкома, російський диктатор Володимир Путін поставив задачу своєму генеральному штабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції
фото: Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач ЗСУ: «Можливі наступальні дії на Півночі»

Ворог може планувати наступ на Чернігівщину з Брянської області РФ. Сили оборони готуються до такого сценарію. Як інформує «Главком», про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН.

За словами головкома, російський диктатор Володимир Путін поставив задачу своєму генеральному штабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції, зокрема з території Білорусі, з метою захоплення Києва та інших територій України.

«Російський генштаб розрахував декілька варіантів дій. Наскільки вони реалістичні – з огляду на останні події, я не думаю, що керівництво Білорусі наважиться використовувати власну територію і надавати її агресору як плацдарм для проведення наступальної операції», – зауважив Сирський.

Утім, за його словами, українське військове командування враховуємо такий варіант розвитку подій на фронті. Водночас один із найбільш імовірних сценаріїв, до яких готуються Сили оборони – це наступ ворога з території Брянської області

«Можливі наступальні дії на Півночі, з території Брянської області. Це реалістичний варіант і, звичайно, ми до цього готуємося», – запевнив генерал.

За його словами, йдеться про наступ на Чернігівську область, з метою захоплення території та відволікання частини наших військ з інших важливих напрямків фронту, зокрема й тих ділянок, де українські військові мають успіх. У такий спосіб ворог хоче розтягнути лінію фронту та позбавити українське військо резервів.

Нагадаємо, що Росія з початку року тисне на Білорусь, домагаючись від Лукашенка білоруської території для розширення війни проти України та гібридних операцій проти країн НАТО. 

До слова, на початку літа російські окупаційні війська проводили масштабну ротацію своїх підрозділів на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Це свідчить про наміри командування Росії суттєво наростити штурмову активність протягом літа 2026 року. 

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Теги: Олександр Сирський наступ ворог фронт Чернігівщина війна Білорусь

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