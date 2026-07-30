Падіння російської ракети у Польщі. Сибіга провів переговори з Сікорським

Сибіга поінформував Сікорського про результати візитів президента до Великої Британії та США

Україна готова надати всю необхідну допомогу в розслідуванні інциденту

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори зі своїм польською колегою Радославом Сікорським після того, як російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Сибіга високо оцінив реакцію польського уряду та запевнив польського міністра в повній солідарності України з Польщею. Зазначається, що Україна готова надати всю необхідну допомогу в розслідуванні цього інциденту.

Сторони погодилися, що посилення повітряного щита України має стати невідкладним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти. Очільник МЗС України також запропонував відновити переговори з іншими союзниками щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України із залученням партнерів.

«Ідеться не про благодійність, а про прагматичні рішення для зміцнення нашої спільної безпеки. Вважаю, що сьогоднішній заліт ракети також є суворим нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві наші країни: настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на суперечливих дискусіях про минуле. Ми відзначили позитивні результати вчорашньої зустрічі президента Зеленського та прем’єр-міністра Туска й обговорили реалізацію досягнутих ними домовленостей», – зазначив глава МЗС України.

Також Сибіга поінформував Радослава Сікорського про результати візитів президента Володимира Зеленського до Великої Британії та США.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували повітряний об'єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки. Обставини інциденту розслідують польські військові та правоохоронці.

Згодом Туск скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Через інцидент також було скасовано його запланований візит до Нижньосілезького воєводства. Він зауважив, що Польща була готова збити російську ракету.

Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому, зафіксовано момент удару ракети в Люблінському воєводстві Польщі. Від потужного вибуху здригнулася камера відеоспостереження.

До слова, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що порушення російською ракетою повітряного простору Польщі свідчить про те, що війна Росії вже виходить за межі України та становить пряму загрозу для НАТО і Європейського Союзу.