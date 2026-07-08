Трамп відповів, чи приїде до України

Зеленський та Трамп на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі

Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори на полях саміту НАТО в Анкарі

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би відвідати Україну, однак поки не знає, чи дозволить це зробити служба безпеки через війну.

Як пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію переговорів, про це Трамп сказав час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

«Було б добре відвідати Київ», – заявив Трамп. Водночас американський президент зазначив, що наразі не може сказати напевно, чи відбудеться така поїздка.

«Я не знаю, чи дозволить мені це служба безпеки під час війни», – додав він.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори на полях саміту НАТО в Анкарі.

Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, можливість передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для цих комплексів, розвиток спільного оборонного виробництва, а також дипломатичні кроки для завершення війни.

Після зустрічі Трамп заявив, що вірить у прагнення Зеленського до миру та відбудови України, а також висловив готовність розглянути нові формати військової підтримки Києва.