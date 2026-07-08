Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відповів, чи приїде до України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відповів, чи приїде до України
Зеленський та Трамп на зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі
скриншот з відео

Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори на полях саміту НАТО в Анкарі

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би відвідати Україну, однак поки не знає, чи дозволить це зробити служба безпеки через війну.

Як пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію переговорів, про це Трамп сказав час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

«Було б добре відвідати Київ», – заявив Трамп. Водночас американський президент зазначив, що наразі не може сказати напевно, чи відбудеться така поїздка.

«Я не знаю, чи дозволить мені це служба безпеки під час війни», – додав він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори на полях саміту НАТО в Анкарі.

Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot, можливість передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для цих комплексів, розвиток спільного оборонного виробництва, а також дипломатичні кроки для завершення війни.

Після зустрічі Трамп заявив, що вірить у прагнення Зеленського до миру та відбудови України, а також висловив готовність розглянути нові формати військової підтримки Києва.

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угода, яка ще не підписана, включає вирішення конфлікту в Лівані «та всіх інших фронтах»
Іран та США вийшли на фінальний етап обговорення масштабної угоди
12 червня, 22:59
Єрусалим не брав участі в переговорах і дізнався про їх завершення фактично в останній момент
США та Іран підписали угоду – Ізраїль відмовився її виконувати
16 червня, 03:15
Зеленський розкрив деталі нових контрактів для піхоти
Зеленський анонсував підвищення виплат військовим та нові контракти для піхоти
12 червня, 14:46
Трамп і Зеленський можуть повернутися до ключових питань уже 17 червня
Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом на саміті G7
16 червня, 21:18
Дональд Трамп на саміті у Франції
«Я тут бос». Трамп запізнився на зустріч до лідерів G7 (відео)
17 червня, 14:08
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала критерії для майбутнього перемовника ЄС
Прем'єрка Італії розкрила частину плану майбутніх переговорів з Росією
17 червня, 20:26
Зеленський наголосив, що Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю
Зеленський відправив свій Орден Білого Орла президенту Польщі
20 червня, 17:34
Президенти України та США проведуть двосторонні переговори на полях саміту в Анкарі
Білий дім підтвердив зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО
5 липня, 23:45
Президент України подякував Франції та додав, що наша країна сподівається на її підтримку і сильні рішення
Зеленський обговорив із Макроном перспективи закінчення війни
5 липня, 17:25

Політика

Зеленський і Трамп прокоментували переговори в Анкарі
Зеленський і Трамп прокоментували переговори в Анкарі
США закриють небо над Україною? Заява Трампа
США закриють небо над Україною? Заява Трампа
Трамп відповів, чи приїде до України
Трамп відповів, чи приїде до України
Трамп заінтригував заявою про передачу Україні ліцензії на виробництво Patriot
Трамп заінтригував заявою про передачу Україні ліцензії на виробництво Patriot
Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)
Зеленський дотепно відповів Трампу, чому не поїде в Москву на переговори з Путіним (відео)
Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії
Трамп і Рубіо оцінили українські удари по території Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
158K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
76K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua