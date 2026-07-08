У Києві спалахнула пожежа після атаки РФ, загинула людина є постраждалі (оновлено)

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Дрон впав поруч із ринком

Сьогодні, 8 липня, російський дрон впав на нежитлову будівлю у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«У Деснянському районі ворожий БпЛА упав також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Екстрені служби прямують на місце», – йдеться у повідомленні.

Напередодні російський дрон впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі столиці. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 13:40 вже чотири особи зазнали поранень внаслідок дронової атаки ворога.

Оновлення станом на 14:38

«Уже шість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА на столицю. Всіх поранених медики госпіталізували», – зауважив Кличко.

Оновлення станом на 14:41

«За оновленими даними – шість поранених та, на жаль, одна людина загинула. Дроновий терор Росія сьогодні не припиняє. Бережімо один одного», – додав Ткаченко.

Оновлення станом на 15:02

Серед постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА на столицю – двоє медиків. Наразі відомо про вісьмох поранених. Про це повідомив Кличко.

Нагадаємо, уночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах Києва. Зокрема, внаслідок атаки є загибла та постраждалі.