Італія відмовилася фінансувати закупівлю зброї США для України

Уряд Джорджі Мелоні вирішив спрямувати кошти на внутрішні потреби замість участі в новій програмі НАТО для підтримки Києва

Італія офіційно відмовилася брати участь у фінансуванні спеціальної програми НАТО PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для подальшої передачі Україні. Відповідне рішення уряд пояснив необхідністю збереження бюджетної дисципліни та пріоритетністю внутрішніх соціальних програм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense News.

Італія відмовилася фінансувати програму PURL для України

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті, підтвердив, що Рим не долучатиметься до фінансування програми Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Цей механізм був створений для акумулювання коштів союзників на закупівлю озброєння, необхідного для потреб української армії.

За словами італійської сторони, головною причиною такого рішення стала необхідність контролю за державними витратами. Уряд Джорджі Мелоні вирішив зосередитися на фінансуванні внутрішніх програм, зокрема заходів із підтримки населення та компенсації витрат на енергоносії.

Як зазначає видання, питання соціальних виплат та енергетичних субсидій набуває особливого значення напередодні майбутніх парламентських виборів в Італії.

США критикують союзників через оборонні витрати

Рішення Рима викликало невдоволення у Вашингтоні. Міністр війни США Піт Гегсет розкритикував окремі європейські країни за небажання виконувати оборонні зобов'язання та брати участь у фінансуванні спільних безпекових проєктів.

Крім того, глава Пентагону повідомив про початок аудиту американської військової присутності в Європі. За його словами, за результатами перевірки може бути переглянуто чисельність американських військ у країнах, які не виконують узяті на себе зобов'язання у сфері оборони.

На тлі критики з боку США італійський уряд також опинився під пильною увагою через показники оборонних витрат. За даними Defense News, для демонстрації збільшення оборонного бюджету до 2,8% ВВП влада Італії змінила методику підрахунку та включила до відповідних показників витрати на внутрішню безпеку, кіберзахист та низку інших цивільних програм.

PURL уже акумулювала мільярди доларів на потреби ППО України

Програма PURL є одним із ключових механізмів координації допомоги Україні в межах НАТО. Вона дозволяє союзникам централізовано визначати найбільш нагальні потреби українських сил оборони та фінансувати закупівлю відповідного озброєння.

За інформацією Defense News, у межах цієї програми партнери вже акумулювали близько $6 млрд для посилення української протиповітряної оборони. Частина коштів має бути використана для закупівлі систем ППО та ракет до комплексів Patriot, які залишаються одним із ключових елементів захисту українського неба від російських атак.

Раніше група американських сенаторів від обох партій запропонувала розширити механізм використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У разі ухвалення нового законопроєкту конфісковані кошти Росії можна буде спрямовувати на закупівлю військового обладнання для української армії.