Українська та російська делегації провели окрему зустріч у Женеві

У зустрічі взяли участь очільники української та російської делегацій, а також Давид Арахамія

Перемовини тривали приблизно півтори години

У середу, 18 лютого, після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві відбулася окрема зустріч представників України та Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю секретаря РНБО Рустема Умєрова Діану Давітян в коментарі «Суспільному».

За інформацією речниці секретаря РНБО, у зустрічі взяли участь очільники української та російської делегацій – Рустем Умєров і Володимир Мединський. Також до неї долучився Давид Арахамія.

У коментарі для російських ЗМІ глава делегації РФ Володимир Мединський підтвердив, що зустрічався з українською делегацією. Перемовини тривали приблизно півтори години, теми спілкування – невідомі.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Як повідомлялось, 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав попередню доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей із представниками США та РФ у Женеві. За словами глави держави, військовий блок делегації досяг значного порозуміння щодо механізмів припинення вогню, тоді як у політичній площині суттєвого прориву поки не зафіксовано.