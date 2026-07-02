Голову Держлісагентства Віктора Смаля відсторонено від посади

Кабмін порушив дисциплінарне провадження проти Віктора Смаля

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Смаля та відсторонення його від виконання посадових обов'язків. Відповідні урядові розпорядження № 637-р, № 638-р та № 639-р від 1 липня 2026 року оприлюднені на офіційному порталі Кабміну. Про це пише «Главком».

Згідно з текстом розпорядження № 637-р, здійснювати дисциплінарне провадження доручено Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Комісія має провести розслідування до 8 серпня 2026 року та за його результатами поінформувати Кабінет Міністрів.

На час проведення перевірки та здійснення дисциплінарного провадження Віктора Смаля офіційно відсторонено від керівництва відомством.

Тимчасове виконання обов'язків голови Державного агентства лісових ресурсів України покладено на першого заступника керівника Агентства Володимира Бучка. Він очолюватиме Держлісагентство протягом усього періоду відсторонення діючого голови.

Володимир Бучко фото: Державне агентство лісових ресурсів України

Нагадаємо,