Продавав авто, ввезені для потреб ЗСУ: у Києві затримано псевдоволонтера

Правоохоронці задокументували факт продажу чотирьох автомобілів гуманітарного призначення

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, продавав автомобілі, що призначалися для потреб сил оборони. Транспорт завозився до України у якості гуманітарної допомоги. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, інформує «Главком».

За словами правоохоронців, 26-річний мешканець Києва продавав автомобілі, які надходили з країн Європейського Союзу як гуманітарна допомога та призначалися для військових підрозділів.

Для пошуку покупців «бізнесмен» використовував соціальні мережі, де публікував відеоогляди машин та контактні дані для зв’язку. Умови продажу обговорював під час особистих зустрічей і телефонних розмов.

«Правоохоронці задокументували факт продажу чотирьох автомобілів гуманітарного призначення – Audi A6, Mercedes-Benz, Skoda Octavia та SsangYong. За транспортні засоби зловмисник отримав $17 тис.», – уточнили в пресслужбі.

Вилучені під час затримання кошти фото: Національна поліція України

Зловмисника затримали на гарячому – одразу після проведення оборудки та отримання грошей від покупця. За цим фактом розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці ліквідували схему незаконного збагачення на транспортних засобах, що ввозилися як гуманітарна допомога для Збройних сил України. Слідство встановило, що двоє чоловіків віком 35 та 38 років організували ввезення автівок з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги через благодійні організації. Проте замість передачі на фронт, фігуранти виставляли машини на продаж через інтернет-платформи стороннім особам.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали 47-річну жінку, яка організувала схему з продажу автомобілів, що були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. Затримана завозила машини під прикриттям неіснуючого благодійного фонду, а потім продавала їх через інтернет-оголошення.