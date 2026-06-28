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Лідер збірної Кабо-Верде звинувачується у зґвалтуванні: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Лідер збірної Кабо-Верде звинувачується у зґвалтуванні: деталі скандалу
Раян Мендеш забив 22 голи за збірну Кабо-Верде, ставши рекордсменом цієї країни
фото: Backpage Pix

Раян Мендеш опинився в центрі не надто приємної історії
 

Кабо-Верде вперше вийшло до плейоф Чемпіонату світу з футболу, але історичний успіх може затьмарити гучний скандал, пов'язаний з найкращим бомбардиром команди Раяном Мендешом. Про це повідомляє «Главком».

Підозра у насиллі

36-річний футболіст перебуває під слідством у Новій Зеландії за звинуваченням у зґвалтуванні. За інформацією португальського видання A Bola, інцидент стався наприкінці березня під час тренувального збору Кабо-Верде в Окленді.

Потерпілою є громадянка Бразилії, яка працювала перекладачкою для збірної. Жінка стверджує, що після зустрічі в готелі Мендеш прийшов до її номера, силоміць проник усередину, застосував фізичне насильство та зґвалтував її. Після інциденту вона звернулася до медиків, які зафіксували тілесні ушкодження та підтвердили факт сексуального насильства.

Що буде з Мендешом?

За даними правоохоронців, кримінальне провадження розслідується з квітня, однак через вимоги законодавства деталі справи не розголошуються.

Постраждала також звернулася до ФІФА та Федерації футболу Кабо-Верде із закликом провести внутрішнє розслідування та відсторонити футболіста від участі в чемпіонаті світу. За її словами, жодної офіційної відповіді вона не отримала, а Мендеш продовжив виступи за національну команду. Сам футболіст наразі не був відсторонений від турніру й продовжує виконувати обов'язки капітана збірної.

Хто такий Раян Мендеш?

Раян Мендеш є найкращим бомбардиром і рекордсменом за кількістю матчів у складі збірної Кабо-Верде. За роки кар'єри він виступав за «Лілль», «Гавр», «Ноттінгем Форест», клуби з ОАЕ та Туреччини, а нині захищає кольори турецького «Ігдира». Дебютувавши за збірну у 2010 році, 36-річний вінгер є найкращим бомбардиром (на його рахунку 22 голи) та абсолютним рекордсменом за кількістю матчів (101 вихі на поле) у складі національної команди.

Уже найближчим часом Кабо-Верде проведе історичний матч 1/16 фіналу проти чинного чемпіона світу – Аргентини.

Нагадаємо, що вболівальники збірної Англії освистали футболіста Гани через підозри у зґвалтуванні

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу слідство скандал розслідування

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