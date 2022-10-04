«Як за Сталіна»: окупант скаржиться на забезпечення та ненормального командира (аудіо)

Рашист розповідає товаришу, що навіть немає теплого одягу

Російські загарбники не задоволені запезпеченням та командуванням. Про це свідчить чергова телефонна розмова, яку перехопило Головне управління розвідки.

«Знаєш, командирів дали б нормальних, а то дов**бів понаставляють, а ти повинен потім накази їх виконувати і від трьох до п’яти тобі загрожує, коли тебе на вірну смерть відправляють, а самі сидять ужраті в какашку», – каже рашист.

Загарбник також жаліється на відсутність теплого одягу.

«Су*а всі проти нас я взагалі не розумію цю х**ню. Як при Сталіні, ні кроку назад. Одягти нічого. Сьогодні на позицію їду, де бушлати, вночі уже зима, мало не мінус. Нічого не везуть, приходиться собі самому купувати. За то задачі ставлять ї**нуті. Хоче виконуй, а не хочеш їдь у в’язницю», – продовжує окупант.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.