Human Rights Watch викрили застосування заборонених мін в Україні: реакція влади

Міжнародна організація Human Rights Watch звинуватила українців у використанні заборонених мін-пелюсок. Українські правозахисники та МЗС стверджують, що заборонені міни використати могла тільки Росія, а Україна тут ні до чого

В Україні можуть використовувати заборонені протипіхотні міни у районі Ізюма Харківської області та навколо нього, під час захоплення цієї території російськими військами. Таку думку у своєму звіті, опублікованому 31 січня, висловила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).

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Зокрема, у документі сказано, що організація має всі підтвердження «численних випадків», коли ракети з протипіхотними мінами ПФМ («мінами-пелюстками») випускали по захоплених окупантами територіях поблизу російських військових об'єктів.

HRW зазначає, що російські війська застосовували протипіхотні міни, зокрема міни-пастки, у різних районах України. Під час захоплення частини Харківської області росіяни викрадали, допитували і катували, а в деяких випадках вбивали мирних мешканців, сказано у звіті.

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«Російські сили неодноразово застосовували протипіхотні міни та чинили звірства по всій країні, але це не виправдовує використання Україною цієї забороненої зброї», – заявив директор відділу озброєнь HRW Стів Гус.

Також HRW у вересні-жовтні опитала понад 100 людей в Ізюмському районі, і всі вони сказали, що бачили міни на землі, знали когось, хто підірвався на одній із них або були попереджені про них під час окупації Ізюма росіянами. HRW «задокументувала застосування мін ПФМ у дев'яти різних районах Ізюма та його околиць і підтвердила 11 жертв серед цивільного населення від цих мін».

За даними організації, всі дев'ять районів були поблизу місця, де тоді розташовувалися російські війська. HRW припускає, що українські військові нібито могли обстрілювати ці райони з РСЗВ Ураган снарядами з мінами ПФМ. При цьому організація вважає, що застосування протипіхотних мін Росією «на території, яку вона сподівалася постійно контролювати», «є малоймовірним».

HRW звернулася до Міністерства оборони, МЗС та Офісу президента, а також «зв'язалася з кількома офіційними особами в уряді». У Міноборони відповіли, що українські військові дотримуються міжнародних зобов'язань, зокрема заборони на застосування будь-яких протипіхотних мін, і сказали, що до кінця війни не можуть коментувати інформацію про типи озброєнь, які використовує Україна.

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Також слід зазначити, що у цьому звіті правозахисники опублікували карту, на якій Крим виділений як територія Росії. Але згодом член керівництва Human Rights Watch Ендрю Стролайн перепросив за це, зазначивши, що Крим – це Україна. Він пообіцяв, що помилку виправлять.

У МЗС миттєво відреагували на звіт міжнародної організації, заявивши, що він буде належним чином проаналізований причетними установами України.

«Україна, реалізуючи своє право на самозахист відповідно до ст.51 Статуту ООН, повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання на тлі здійснення російськими окупантами воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу», – сказано у публікації на сайті МЗС.

У відомстві вважають, що зараз, як ніколи, важливою є універсалізація цих багатосторонніх механізмів у сфері роззброєння та контролю над озброєннями.

«Очікуємо, що HRW спільно з її міжнародними партнерами з неурядових організацій та всією світовою спільнотою активізує зусилля на цьому напрямку, зокрема здійснюючи тиск на РФ з метою негайного припинення злочинної війни проти України з використанням нею всього спектру негуманної зброї та повернення Росії в міжнародне правове поле», – сказано у публікації.

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У МЗС нагадали, що згідно з Оттавською конвенцією, Україна знищила вже 3 млн протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3. Росія ж, напавши на Україну, використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 «Медальйон».

Українські правозахисники із Харківської правозахисної групи також не залишились осторонь скандалу, і відповіли на дослідження HRW, та спробували зупинити публікацію звіту, проте марно.

«Використання протипіхотних мін заборонено Оттавською конвенцією, яку Україна ратифікувала, а Росія – ні. Ми намагалися зупинити цю публікацію, звернувшись 29 січня напряму до керівництва HRW. Ми пропонували спочатку вивчити це питання через консультації разом з нами, з військовими, з Міністерства оборони. Проте наші зусилля виявилися марними», – зазначили в ХПГ.

Вони також сказали, що оприлюднення такого звіту «несе значні репутаційні ризики для України» та, безсумнівно, вплине на зусилля держави щодо забезпечення постачання західної зброї.

«HRW, як і Amnesty International, користуються значною громадською довірою в Європі та США, і такі звіти підживлюють російську пропаганду та підривають суспільну підтримку постійної військової допомоги Україні з боку західних урядів», – сказали українські правозахисники.

Нагадаємо, російські загарбники в Україні використовують різні види боєприпасів і вибухонебезпечних предметів, зокрема міни з сенсорними датчиками руху. Про це повідомив начальник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС.