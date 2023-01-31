Головна Країна Політика
search button user button menu button

Human Rights Watch викрили застосування заборонених мін в Україні: реакція влади

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Human Rights Watch викрили застосування заборонених мін в Україні: реакція влади
Окупанти застосовували протипіхотні міни, зокрема міни-пастки, у різних районах України
фото: www.ria.ru

Міжнародна організація Human Rights Watch  звинуватила українців у використанні заборонених мін-пелюсок. Українські правозахисники та МЗС стверджують, що заборонені міни використати могла тільки Росія, а Україна тут ні до чого

В Україні можуть використовувати заборонені протипіхотні міни у районі Ізюма Харківської області та навколо нього, під час захоплення цієї території російськими військами.  Таку думку у своєму звіті, опублікованому  31 січня, висловила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).

Зокрема, у документі сказано, що організація  має всі підтвердження  «численних випадків», коли ракети з протипіхотними мінами ПФМ («мінами-пелюстками») випускали по захоплених окупантами територіях поблизу російських військових об'єктів.

HRW зазначає, що російські війська застосовували протипіхотні міни, зокрема міни-пастки, у різних районах України. Під час захоплення частини Харківської області росіяни викрадали, допитували і катували, а в деяких випадках вбивали мирних мешканців, сказано у звіті.

«Російські сили неодноразово застосовували протипіхотні міни та чинили звірства по всій країні, але це не виправдовує використання Україною цієї забороненої зброї», – заявив директор відділу озброєнь HRW Стів Гус.

Також HRW у вересні-жовтні опитала понад 100 людей в Ізюмському районі, і всі вони сказали, що бачили міни на землі, знали когось, хто підірвався на одній із них або були попереджені про них під час окупації Ізюма росіянами. HRW «задокументувала застосування мін ПФМ у дев'яти різних районах Ізюма та його околиць і підтвердила 11 жертв серед цивільного населення від цих мін».

За даними організації, всі дев'ять районів були поблизу місця, де тоді розташовувалися російські війська. HRW припускає, що українські військові нібито могли обстрілювати ці райони з РСЗВ Ураган снарядами з мінами ПФМ. При цьому організація вважає, що застосування протипіхотних мін Росією «на території, яку вона сподівалася постійно контролювати», «є малоймовірним».

HRW звернулася до Міністерства оборони, МЗС та Офісу президента, а також «зв'язалася з кількома офіційними особами в уряді». У Міноборони відповіли, що українські військові дотримуються міжнародних зобов'язань, зокрема заборони на застосування будь-яких протипіхотних мін, і сказали, що до кінця війни не можуть коментувати інформацію про типи озброєнь, які використовує Україна.

Також слід зазначити, що у цьому звіті правозахисники опублікували карту, на якій Крим виділений як територія Росії. Але згодом  член керівництва Human Rights Watch Ендрю Стролайн перепросив за це, зазначивши, що Крим – це Україна. Він пообіцяв, що помилку виправлять.  

У МЗС миттєво відреагували на звіт міжнародної організації, заявивши, що він буде належним чином проаналізований причетними установами України.

«Україна, реалізуючи своє право на самозахист відповідно до ст.51 Статуту ООН, повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання на тлі здійснення російськими окупантами воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу», – сказано у публікації на сайті МЗС.

У відомстві вважають, що зараз, як ніколи, важливою є універсалізація цих багатосторонніх механізмів у сфері роззброєння та контролю над озброєннями.

«Очікуємо, що HRW спільно з її міжнародними партнерами з неурядових організацій та всією світовою спільнотою активізує зусилля на цьому напрямку, зокрема здійснюючи тиск на РФ з метою негайного припинення злочинної війни проти України з використанням нею всього спектру негуманної зброї та повернення Росії в міжнародне правове поле», – сказано у публікації.

У МЗС нагадали, що згідно з Оттавською конвенцією, Україна знищила вже 3 млн протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3. Росія ж, напавши на Україну, використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 «Медальйон».

Українські правозахисники із Харківської правозахисної групи  також не залишились осторонь скандалу, і відповіли на дослідження HRW,  та спробували зупинити публікацію звіту, проте марно. 

«Використання протипіхотних мін заборонено Оттавською конвенцією, яку Україна ратифікувала, а Росія – ні. Ми намагалися зупинити цю публікацію, звернувшись 29 січня напряму до керівництва HRW. Ми пропонували спочатку вивчити це питання через консультації разом з нами, з військовими, з Міністерства оборони. Проте наші зусилля виявилися марними», – зазначили в ХПГ.

правозахист.jpg (74 KB)

Вони також сказали, що  оприлюднення такого звіту «несе значні репутаційні ризики для України» та, безсумнівно, вплине на зусилля держави щодо забезпечення постачання західної зброї.

«HRW, як і Amnesty International, користуються значною громадською довірою в Європі та США, і такі звіти підживлюють російську пропаганду та підривають суспільну підтримку постійної військової допомоги Україні з боку західних урядів», – сказали українські правозахисники.

Нагадаємо, російські загарбники в Україні використовують різні види боєприпасів і вибухонебезпечних предметів, зокрема міни з сенсорними датчиками руху. Про це повідомив начальник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС.

Читайте також: 

Теги: росія правозахисники Міноборони військові Україна ураган небезпека населення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кримінальну відповідальність військових посилять
Військовим посилять кримінальну відповідальність: головні зміни та реакція суспільства
25 сiчня, 10:17
Для стабільної роботи зернового терміналу GNT Group оскаржує в судах дії Argentem Creek Partners. Всі контракти виконуються
Для стабільної роботи зернового терміналу GNT Group оскаржує в судах дії Argentem Creek Partners. Всі контракти виконуються
18 сiчня, 16:04
Рада нарешті добралася до мандатів Медведчука та Кузьміна
Рада нарешті добралася до мандатів Медведчука та Кузьміна
12 сiчня, 10:47
Зміна командувача військами в РФ. Кремль роз’яснив цілі війни
Зміна командувача військами в РФ. Кремль роз’яснив цілі війни
12 сiчня, 16:20
  Екскомандир «Азова» підтримує новий закон про відповідальність військових              
Екскомандир «Азова» розказав, які проблеми вирішує закон про кримінальну  відповідальність військових
29 сiчня, 21:59
Новий наступ на Бахмут може бути кульмінаційним – ISW
Новий наступ на Бахмут може бути кульмінаційним – ISW
26 сiчня, 09:37

Політика

Росія готується до максимальної ескалації. Данілов назвав терміни
Росія готується до максимальної ескалації. Данілов назвав терміни
Євроінтеграційний тиждень, кадрове затишшя та олімпійський бойкот: звернення Зеленського (відео)
Євроінтеграційний тиждень, кадрове затишшя та олімпійський бойкот: звернення Зеленського (відео)
Міноборони забезпечить громадський контроль над закупівлями харчування – Резніков 
Міноборони забезпечить громадський контроль над закупівлями харчування – Резніков 
Скандальні заяви Орбана: МЗС України висловило рішучий протест послу Угорщини 
Скандальні заяви Орбана: МЗС України висловило рішучий протест послу Угорщини 
Human Rights Watch викрили застосування заборонених мін в Україні: реакція влади
Human Rights Watch викрили застосування заборонених мін в Україні: реакція влади
Саміт Україна-ЄС: Шмигаль назвав ключові питання
Саміт Україна-ЄС: Шмигаль назвав ключові питання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
26K
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні
21K
У небі над Європою було зафіксовано таємний літак, що вилетів з України
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9550
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
6573
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна

Новини

Чи застосує Росія ядерну зброю: оцінка української розвідки
Сьогодні, 07:12
Генштаб назвав напрямки, де окупанти зазнають найбільших втрат
Сьогодні, 06:58
Зловживань немає: у Світовому банку продовжать підтримувати Україну
Вчора, 22:55
Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
30 сiчня, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
30 сiчня, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
30 сiчня, 21:40

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту