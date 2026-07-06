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План стійкості Києва. Кличко закликав терміново скликати РНБО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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План стійкості Києва. Кличко закликав терміново скликати РНБО
Міський голова підкреслив, що Київ уже реалізує заходи комплексного плану стійкості за рахунок міського бюджету та залучених кредитних коштів
фото: Віталій Кличко/Telegram

Мер столиці: Київ наполягає на невідкладному проведенні Ради національної безпеки і оборони України

Мер Києва Віталій Кличко закликав терміново скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України для обговорення спільних кроків із реалізації комплексного плану стійкості столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Київ наполягає на невідкладному проведенні Ради національної безпеки і оборони України. Та розгляді на ній частини спільних з державою кроків щодо втілення Комплексного плану стійкості столиці», – йдеться у повідомленні.

План стійкості Києва. Кличко закликав терміново скликати РНБО фото 1

Мер зазначив, що для дотримання законодавства комплексний план стійкості Києва ухвалила Київрада, після чого його підписав міський голова. За його словами, 10 березня документ подали до Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету міністрів України.

«Відтоді ми тільки чуємо претензії, в яких немає конкретики, ходимо на наради, які не приносять результату задля співпраці. Натомість, домовленості – і щодо фінансування заходів плану 50/50, і щодо організаційних питань, і щодо правового врегулювання частини заходів, – держава не виконує. Останні ж заяви щодо нібито виділення Києву 10 млрд грн взагалі виглядають дивно, оскільки документального підтвердження цього Київ не отримав», – додав Кличко.

Міський голова підкреслив, що Київ уже реалізує заходи комплексного плану стійкості за рахунок міського бюджету та залучених кредитних коштів. «Але держава повинна поставитися відповідально до питання стійкості столиці. Бо тут – відповідальність солідарна. Адже питання стійкості Києва – це питання стійкості країни», – сказав він.

«Усі першочергові проєкти і необхідне фінансування та забезпечення для їх втілення Київ визначив, відкоригувавши план. Передав РНБО, уряду, Офісу президента. Наголосив і на критичних моментах, які без держави вирішити сьогодні неможливо. Тож розраховуємо на здоровий глузд долучених державних структур і нарешті конструктивну співпрацю», – підсумував мер.

Нагадаємо, на засіданні координаційного центру київська влада представила план стійкості, який передбачає підготовку критичної інфраструктури до зими. Документом передбачається захистити 57 об'єктів критичної інфраструктури. За словами глави уряду Юлії Свириденко, загальний бюджет плану стійкості Києва – 61,6 млрд грн.

Раніше Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

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Теги: Віталій Кличко Київ РНБО

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