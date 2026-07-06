Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)

До ліквідації наслідків удару у Вишневому залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських

У зоні ураження опинилися понад 200 будинків, сотні людей евакуювали, рятувальники продовжують шукати постраждалих під завалами

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із главою ДСНС Андрієм Даником, керівництвом Київської ОВА та поліції відвідав Вишневе на Київщині, яке найбільше постраждало внаслідок нічної російської атаки.

У мобільному штабі ДСНС міністр заслухав доповіді про хід аварійно-рятувальної операції, пише «Главком». За словами Клименка, наслідки обстрілу вражають своїми масштабами. «Масштабність вражає, чесно кажучи», – заявив міністр.

фото: ДСНС

Він повідомив, що в зоні ураження опинилися понад 200 приватних будинків, десятки з яких пошкоджені або повністю зруйновані. Одразу після обстрілу рятувальники розпочали евакуацію місцевих жителів із небезпечної території.

«Близько 50 людей вночі були евакуйовані броньованим транспортом. Понад 500 жителів ми разом із місцевими органами влади тимчасово перевезли у безпечне місце. Ми допомагаємо людям підійти до автобусів і, відповідно, виїхати в підготовлені для цього пункти», – повідомив Клименко.

Міністр оглянув пошкоджені будинки та перебіг аварійно-рятувальних робіт. За його словами, рятувальники насамперед ліквідовують осередки пожеж, після чого обстежують кожну зруйновану будівлю.

фото: ДСНС

«Спочатку гасимо осередки пожеж, потім розбираємо кожний будинок і дивимося, чи є там загиблі. Щодо ймовірно зниклих безвісти людей – зараз йде опитування в штабах поліції і ми найближчим часом будемо розуміти, скільки може бути таких людей», – зазначив глава МВС.

Голова ДСНС Андрій Даник розповів, що під час обстеження території рятувальникам вдалося врятувати людей, які перебували в укритті.

«Під час обстеження території ми почули, що хтось у підвалі просить про допомогу. Рятувальники зайшли, відкрили і там були люди, яких ми передали працівникам швидкої медичної допомоги», – повідомив Даник.

фото: ДСНС

Наразі на місці атаки триває ліквідація наслідків обстрілу. Працюють рятувальники, медики, поліцейські, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС, а також кінологічні розрахунки та фахівці зі спеціальним обладнанням для пошуку людей під завалами.

фото: ДСНС

Станом на 17:15, за даними МВС, внаслідок російської атаки по Україні загинули 22 людини, ще 87 дістали поранення. У Києві жертвами стали 15 осіб, 58 людей постраждали. На Київщині підтверджено загибель семи людей, ще 29 зазнали поранень, серед них четверо рятувальників.

До ліквідації наслідків удару у Вишневому залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських. Окремо у місті працює штаб із координації всіх служб, а мобільні підрозділи Державної міграційної служби та сервісних центрів МВС допомагають місцевим жителям безкоштовно відновити втрачені документи та оформити пошкоджене майно.