Головна Київ Новини
search button user button menu button

Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)
До ліквідації наслідків удару у Вишневому залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських
фото: ДСНС

У зоні ураження опинилися понад 200 будинків, сотні людей евакуювали, рятувальники продовжують шукати постраждалих під завалами

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із главою ДСНС Андрієм Даником, керівництвом Київської ОВА та поліції відвідав Вишневе на Київщині, яке найбільше постраждало внаслідок нічної російської атаки.

У мобільному штабі ДСНС міністр заслухав доповіді про хід аварійно-рятувальної операції, пише «Главком». За словами Клименка, наслідки обстрілу вражають своїми масштабами. «Масштабність вражає, чесно кажучи», – заявив міністр.

Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС

Він повідомив, що в зоні ураження опинилися понад 200 приватних будинків, десятки з яких пошкоджені або повністю зруйновані. Одразу після обстрілу рятувальники розпочали евакуацію місцевих жителів із небезпечної території.

«Близько 50 людей вночі були евакуйовані броньованим транспортом. Понад 500 жителів ми разом із місцевими органами влади тимчасово перевезли у безпечне місце. Ми допомагаємо людям підійти до автобусів і, відповідно, виїхати в підготовлені для цього пункти», – повідомив Клименко.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Телеграм.

Міністр оглянув пошкоджені будинки та перебіг аварійно-рятувальних робіт. За його словами, рятувальники насамперед ліквідовують осередки пожеж, після чого обстежують кожну зруйновану будівлю.

Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео) фото 2
фото: ДСНС

«Спочатку гасимо осередки пожеж, потім розбираємо кожний будинок і дивимося, чи є там загиблі. Щодо ймовірно зниклих безвісти людей – зараз йде опитування в штабах поліції і ми найближчим часом будемо розуміти, скільки може бути таких людей», – зазначив глава МВС.

Голова ДСНС Андрій Даник розповів, що під час обстеження території рятувальникам вдалося врятувати людей, які перебували в укритті.

«Під час обстеження території ми почули, що хтось у підвалі просить про допомогу. Рятувальники зайшли, відкрили і там були люди, яких ми передали працівникам швидкої медичної допомоги», – повідомив Даник.

Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео) фото 3
фото: ДСНС

Наразі на місці атаки триває ліквідація наслідків обстрілу. Працюють рятувальники, медики, поліцейські, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС, а також кінологічні розрахунки та фахівці зі спеціальним обладнанням для пошуку людей під завалами.

Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео) фото 4
фото: ДСНС

Станом на 17:15, за даними МВС, внаслідок російської атаки по Україні загинули 22 людини, ще 87 дістали поранення. У Києві жертвами стали 15 осіб, 58 людей постраждали. На Київщині підтверджено загибель семи людей, ще 29 зазнали поранень, серед них четверо рятувальників.

До ліквідації наслідків удару у Вишневому залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських. Окремо у місті працює штаб із координації всіх служб, а мобільні підрозділи Державної міграційної служби та сервісних центрів МВС допомагають місцевим жителям безкоштовно відновити втрачені документи та оформити пошкоджене майно.

Читайте також:

Теги: Ігор Клименко Київщина обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Київщині 6 липня
У Вишневому через загрозу повторної детонації проводиться евакуація: куди звертатися
Сьогодні, 10:51
Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026
Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026
1 липня, 21:22
Дядько над тілом загиблої 23-річної племінниці. Поруч – мантія випускниці
Росія вбила студентку, яка їхала на випускний (фото)
29 червня, 18:59
Повітряні сили попереджали про зліт російського МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала близько 20 хвилин
22 червня, 15:59
Над знищеною частиною Успенського собору рятувальники облаштовують новий дах
Удар по Лаврі: рятувальники зводять тимчасовий дах над пошкодженою частиною Успенського собору
17 червня, 10:29
Поліцейські повернули додому 79-річну жінку, яка пішла з дому та загубилася
Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку
16 червня, 12:07
Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
Росія вдарила по Україні напередодні саміту G7: Зеленський звернувся до союзників
15 червня, 09:45
Унаслідок влучання виникла пожежа й постраждав костюмний цех кіностудії імені Довженка
Росіяни вдарили по кіностудії імені Довженка: знищено найстарішу костюмну колекцію України
15 червня, 08:22
Обвинувачений не визнав своєї вини
Прокуратура оскаржить занадто м'який вирок вітчиму-ґвалтівнику з Київщини
10 червня, 19:07

Новини

Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)
Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на Київщині після обстрілу
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на Київщині після обстрілу
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності
У Києві затримано вірменина, якого понад 20 років шукав Інтерпол
У Києві затримано вірменина, якого понад 20 років шукав Інтерпол
«Кішка почала чомусь хвилюватися». Киянин розповів, як дивом врятувався від ракети
«Кішка почала чомусь хвилюватися». Киянин розповів, як дивом врятувався від ракети
План стійкості Києва. Кличко закликав терміново скликати РНБО
План стійкості Києва. Кличко закликав терміново скликати РНБО

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua