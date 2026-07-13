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Справа про викрадення двох людей. Затримано комбрига 155-ї бригади Лучанова

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Справа про викрадення двох людей. Затримано комбрига 155-ї бригади Лучанова
Поліція Київщини затримала 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів.
фото: Нацполіція

Комбрига затримали в Києві. Відомо, що Лучанов їздив в автомобілі з адвокатом

Затримано комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів на Київщині. Відповідну інформацію підтвердили «Главкому» в Офісі генпрокурора, згодом Нацполіція повідомила деталі. 

«Розслідування включало аналіз відеоспостережень, маршрути транспорту та встановлення використаних авто. Результатом стало затримання організованої злочинної групи», – йдеться у повідомленні. 

Справа про викрадення двох людей. Затримано комбрига 155-ї бригади Лучанова фото 1
фото: Нацполіція

Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання десятого фігуранта у справі про жорстоке вбивство двох жителів села Калинівка на Київщині, серед яких опинився й колишній командир 155-ї бригади. Відповідну доповідь главі держави надав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зеленський назвав подію жахливою трагедією та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону. Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел «Української правди»  в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг нібито наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова нібито образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК «Північ» підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

Військова служба правопорядку повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області. 

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