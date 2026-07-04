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Глава МВС доповів Зеленському про автотрощу на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Глава МВС доповів Зеленському про автотрощу на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної автотрощі
фото: Володимир Зеленський

Кількість загиблих унаслідок страшної аварії збільшилась до 12 людей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Миколаїв – Одеса. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише «Главком».

«Була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області», – зазначив Зеленський. За словами президента, станом на зараз відомо про 12 загиблих, ще шість людей зазнали травм.

Глава МВС доповів Зеленському про автотрощу на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей фото 1
фото: Володимир Зеленський

«На трасі Миколаїв – Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Шість людей травмовано», – сказав він.

Зеленський додав, що на місці аварії працюють усі необхідні служби – рятувальники, поліцейські та медики. Президент також повідомив, що правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, а також особи загиблих і постраждалих.

Напередодні ДСНС оприлюднила кадри з місця смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Миколаївщині.

Глава МВС доповів Зеленському про автотрощу на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей фото 2
фото: ДСНС
Глава МВС доповів Зеленському про автотрощу на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей фото 3
фото: ДСНС
Глава МВС доповів Зеленському про автотрощу на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей фото 4
фото: ДСНС

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної автотрощі. За попередніми даними поліції, водій маршрутного мікроавтобуса виїхав за межі проїзної частини, після чого транспортний засіб перекинувся, некеровано опинився на зустрічній смузі та зіткнувся з вантажівкою.

Глава МВС доповів Зеленському про автотрощу на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей фото 5
фото: ДСНС

Нагадаємо, за даними поліції, між селами Красне та Нечаяне вранці, 4 липня, близько 7:40 водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

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Теги: ДТП Миколаївщина аварія Володимир Зеленський Ігор Клименко

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