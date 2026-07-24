Зеленський оновлює роботу РНБО. Умєров і Клименко отримали нові завдання

Рустем Умєров зосередиться на переговорах із партнерами, Ігор Клименко – на координації безпекового сектору

Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення принципів роботи Ради національної безпеки і оборони та визначив нові напрями діяльності її членів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі глави держави.

За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров відповідатиме за міжнародний напрям. «Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма «Фрея»», – зазначив Зеленський.

фото: Офіс президента

Водночас, за словами президента, в роботі РНБО посилять внутрішній безпековий компонент. «Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж», – повідомив глава держави.

фото: Офіс президента

Також Зеленський заявив, що доручив підготувати відповідні укази. «Доручив підготувати укази на підписання на наступний тиждень після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах», – додав президент.

Раніше стало відомо, що Ігор Клименко стане секретарем Ради національної безпеки і оборони України.