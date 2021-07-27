Скандал із «слугою» Брагарем: поліція пояснила, чому патрульним оголосили догану

У Патрульній поліції запевнили, что фіксуватимуть порушення незважаючи на статуси порушників

Двох патрульних поліцейських, які зупинили автомобіль депутата Верховної Ради Євгена Брагара («Слуга народу»), притягнули до дисциплінарної відповідальності не через зупинку та перевірку водія. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, які зупинили автомобіль депутата Верховної Ради Євгена Брагара («Слуга народу»), а їх начальника – командира роти знизила на посаді.

«З огляду на зацікавленість ЗМІ інформуємо, що патрульних притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани не через зупинку та перевірку водія, якого вони запідозрили в керуванні у стані сп’яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції та не увімкнули нагрудні камери», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрульні за законом мають право та зобов’язані попереджати й фіксувати порушення правил дорожнього руху, зокрема, таке серйозне порушення, як керування у стані сп’яніння.

У Патрульній поліції запевнили, что фіксуватимуть порушення незважаючи на статуси порушників.

«Ми й надалі продовжуємо фіксувати факти порушень, не дивлячись на категорії, ранги і статуси», - зазначили у патрульній службі.

Раніше «Главком» писав, що 4 липня поліцейський патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгеном Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні, через що запропонували народному депутату проїхати до лікаря-нарколога, на що той добровільно погодився.

При цьому за даними Новини.LIVE, до них потрапив протокол поліції, у якому начебто зафіксували стан наркотичного сп‘яніння Євгена Брагара. За інформацією ЗМІ, поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців.

Згодом поліція пообіцяла перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара.

До слова, народна депутатка від «Євросолідарності» Вікторія Сюмар заявила, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли стати інциденти із нардепами від «Слуги народу» Євгеном Брагаром, а також із Олександром Юрченком. Їх затримувала поліція за підозрою у водінні в нетверезому вигляді, а також під наркотиками.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2020 року член парламентської фракції партії «Слуга народу» Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів.