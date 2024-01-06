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Російські ЗМІ намагаються уникнути загострення відносин між РФ та Індією: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російські ЗМІ намагаються уникнути загострення відносин між РФ та Індією: аналіз ISW
фото ілюстративне

Російські чиновники зв’язалися з урядом Індії, щоб згладити тему передачі боєприпасів індійського виробництва, які надходять в Україну через європейських посередників

Російські ЗМІ стараються уникнути загострення відносин між Росією та Індією через повідомлення, що країни Заходу нібито цілеспрямовано постачають в Україну артилерійські боєприпаси індійського виробництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Індійська філія російського урядового ЗМІ Sputnik 3 січня заявила, що ветеран військово-повітряних сил Індії звинуватив Словенію в купівлі індійських 155-мм артилерійських боєприпасів під фальшивими приводами та постачанні боєприпасів в Україну, щоб завдати шкоди російсько-індійським двостороннім відносинам. Sputnik India підкреслив нейтральну позицію Нью-Делі щодо війни в Україні, а також тісне стратегічне партнерство країни з Росією.

Своєю чергою, індійське видання Economic Ties повідомило, що російські чиновники зв’язалися з урядом Індії, щоб згладити тему передачі боєприпасів індійського виробництва, які надходять в Україну через європейських посередників.

В ISW підкреслюють, що не знайшли доказів використання будь-якою воюючою стороною артилерійських боєприпасів індійського виробництва. Експерти Інституту припускають, що російські джерела та офіційні особи, ймовірно, намагаються представити цю проблему як провокацію Заходу, щоб послабити можливу напругу з Індією.

«27 грудня президент Росії Володимир Путін і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром, імовірно, для збереження критичних торгових відносин Росії з Індією», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, як зазначається у звіті ISW, один з російських військових блогерів активно підкреслював ідею, що «терористи» можуть легко потрапити в Європу через війну в Україні.

«Таким чином блогер, ймовірно, намагається підірвати підтримку Заходу щодо подальшої допомоги Україні та дискусій щодо вступу України до Європейського Союзу», – припускають аналітики Інституту.

Він посилається на статтю німецького видання Bild, в якій стверджувалося, що терористи Ісламської держави з провінції Хорасан з Таджикистану легко проникають в Європу, видаючи себе за біженців з України. Він розширив мапу, що демонструє нібито маршрут, яким терористи переходять до Німеччини і вказав на той факт, що цей шлях проходить через Росію.

«Інститут не має доказів, які б підтверджували цю інформацію Bild. Військовий блогер, ймовірно, форсував цю заяву, намагаючись пов’язати європейські побоювання терористичних атак і дебати про міграцію з постійною підтримкою України», – зазначається у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що нафтопереробні підприємства Індії стали збільшувати закупівлю нафти у Венесуели через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати послабили санкції проти південноамериканської країни.

Нагадаємо, танкер NS Century йшов до Індії з далекосхідною нафтою, коли Вашингтон ввів санкції проти судна, яке контролює «Радкомфлот». Внаслідок цього танкер маневрує біля берегів Шрі-Ланки вже більше тижня. Про це пише Bloomberg.

Як пише видання, це ще раз підкреслює виклик, з яким стикається Індія, намагаючись імпортувати дешеву російську нафту та водночас уникати ризику руйнування зв’язків із США.

За даними АІС, танкер Aframax NS Century під прапором Ліберії, маневрує біля берегів Шрі-Ланки 10 днів. Судно припинило йти маршрутом до Індії відразу після того, як Мінфін США ввів санкції проти нього. Танкер мав доставити 25 листопада до індійського Вадинара до 110 тис. тонн далекосхідної нафти. У той же час зупинка танкера може бути пов'язана і з тим, що судно втратило страховку від американської компанії, і структури російського «Радкомфлоту» шукають заміни.

Теги: росія міністр санкції путін Сергій Лавров Індія боєприпаси

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