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Ще одна країна приєдналися до комюніке Саміту миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ще одна країна приєдналися до комюніке Саміту миру
Я вдячний Республіці Маврикій за приєднання до цього історичного документ
фото з відкритих джерел

«Ми цінуємо те, що Маврикій є однією з тих африканських країн, які послідовно демонструють повагу до Статуту ООН і міжнародного права», –  президент

Республіка Маврикій стало підписантом спільного комюніке після завершення першого Саміту миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Коло країн, які підписали комюніке першого Саміту миру, продовжує розширюватися. Я вдячний Республіці Маврикій за приєднання до цього історичного документа. Всі наші країни потребують тривалого, всеосяжного та справедливого миру», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що готовий співпрацювати «з усіма миролюбними країнами».

«Ми цінуємо те, що Маврикій є однією з тих африканських країн, які послідовно демонструють повагу до Статуту ООН і міжнародного права. Ми готові працювати з усіма миролюбними країнами з метою розробки спільних мирних рамок на базі Формули миру як основи для припинення російської агресії проти України», – зауважив президент.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Також східноафриканська країна Малаві приєдналася до комюніке Глобального саміту миру.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України.

Раніше Барбадос і Республіка Маршаллові Острови приєдналися до підсумкового комюніке Глобального саміту миру. Крім того, Зеленський подякував Замбії, Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру.

До слова, ще одна країна стала підписанткою комюніке за підсумками Глобального саміту миру. Нею стала південноафриканська Гаяна.

До того ж Королівство Тонга стало дев'ятим підписантом спільного комюніке після завершення першого Саміту миру.

Читайте також: Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
Теги: саміт війна Володимир Зеленський Україна

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