Єрмак розкритикував комісарку ООН за закид у бік українських військових

Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності, а російська – навпаки, замітає сліди

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що українські військові «не повністю дотримувалися» міжнародного гуманітарного права на сході України, хоч і в значно меншому масштабі, ніж Росія. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував посадовицю, назвавши неприйнятними її формулювання.

Бачелет написала, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право, а її напади призводять до великої кількості жертв серед мирного населення та руйнувань. Однак їй також «видається ймовірним», що в набагато нижчому масштабі українські сили «не повністю дотримувалися міжнародного гуманітарного права у східних частинах країни».

Зокрема представниці ООН заявила, що викликає занепокоєння «розміщення військових об'єктів поряд із цивільними об'єктами та використання живих щитів обома сторонами».

Єрмак подякував Бачелет за увагу до «безглуздої», за її словами. Він звинуватив представницю ООН у тому, що вона «ставить жертву та агресора в один ряд».

«У цій війні є один винуватець – це Росія. З погляду на це ставити жертву та агресора в один ряд – це розмивання відповідальності та зміщення фокусу з основної проблеми. З того, що Росія напала на Україну. І вбиває наших людей», – написав глава Офісу президента у своєму Telegram.

Єрмак підкреслив, що розкриття російських злочинів не повинно мати виправдувального характеру.

«Тому конструкція «обидві сторони вчиняють злочини, тільки друга – менше» просто неприйнятна», – написав він.

Голова Офісу президента також додав, що українська сторона розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності, а російська – навпаки, замітає сліди.

«Це принципова різниця між нами», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні правоохоронці щодня фіксують 200-300 нових злочинів військовослужбовців Росії. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, наразі майже всі воєнні злочини, які перераховані у Римському статуті, у нас в Україні відбуваються. Вона нагадала, що в магістральній справі щодо вторгнення Росії наразі є 623 підозрюваних.

Також раніше стало відомо, що США створюють групу з розслідування воєнних злочинів Росії. Група працюватиме над виявленням та притягненням до відповідальності всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Її очолить найвідоміший у Мін'юсті США «мисливець за нацистами» Елі Розенбаум, і вона складатиметься з експертів із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами.

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