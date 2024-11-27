Головна Країна Політика
search button user button menu button

Юлії Тимошенко – 64. Найяскравіші образи «залізної леді»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Юлії Тимошенко – 64. Найяскравіші образи «залізної леді»
Юлія Тимошенко відзначає свій день народження
фото: Андрій Павловський/Facebook

Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році

Сьогодні, 27 листопада, свій день народження відзначає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Їй виповнилося 64 роки. «Главком» розповість про політичний шлях однієї з найвідоміших жінок-політиків України.

Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році, ставши народним депутатом другого скликання Верховної Ради. У 1999 році вона заснувала партію «Батьківщина», яку очолює донині.

Юлія Тимошенко на початку своєї політичної кар'єри
Юлія Тимошенко на початку своєї політичної кар'єри
фото: zabor.zp.ua

Вже на початку своєї політичної кар’єри Тимошенко почала формувати унікальний імідж. Одним із його ключових елементів стала її знаменита коса, заплетена навколо голови. Втім, іноді вона з’являлася на публіці й із розпущеним волоссям.

Заплетена коса є одним із найяскравіших елементів образу Тимошенко
Заплетена коса є одним із найяскравіших елементів образу Тимошенко
фото з відкритих джерел

Юлія Тимошенко є єдиною жінкою в історії України, яка обіймала посаду прем’єр-міністра. Вперше вона керувала урядом із 4 лютого до 8 вересня 2005 року, вдруге – з 18 грудня 2007 року до 3 березня 2010 року.

У 1999 році Тимошенко заснувала партію «Батьківщина»
У 1999 році Тимошенко заснувала партію «Батьківщина»
фото з відкритих джерел

На момент початку Революції Гідності Тимошенко перебувала у в’язниці за рішенням Віктора Януковича. Після втечі президента її звільнили, і вона з’явилася на Майдані в інвалідному візку.

7 фото
На весь екран
Юлія Тимошенко – єдина жінка в історії України, яка обіймала посаду прем’єр-міністра

Нині, у дев’ятому скликанні Верховної Ради, Тимошенко залишається народним депутатом, періодично виступає з публічними заявами. Її сучасний образ став більш класичним, а традиційну косу дедалі частіше замінюють інші зачіски.

Юлія Тимошенко відзначає 27 листопада свій день народження
Юлія Тимошенко відзначає 27 листопада свій день народження
фото: Юлія Тимошенко/Instagram

Нагадаємо, що день народження партії «батьківщинівці» відзначили 12 липня волонтерською роботою. Вантаж з дронами, РЕБами, генераторами, старлінками та медобладнанням були направлені від кожного із 25 регіонів України, включно із Кримом, Донецькою та Луганською областями.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко політика свято день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США можуть готуватися до масового затримання та депортації мігрантів, як і обіцяв Трамп
Нелегалам приготуватись? Трамп може швидко виконати першу передвиборчу обіцянку
7 листопада, 19:52
Зеленський прокоментував атаки РФ
Зеленський відреагував на удар росіян по Харкову та Кривому Рогу та показав фото наслідків
29 жовтня, 00:33
«Не при мені Янукович виграв президентські вибори, а при Ющенкові»
Кучма спростовував, що підтримував Януковича: Не при мені він виграв президентські вибори...
29 жовтня, 13:30
Уряд Тайваню передав листа Трампу: про що це свідчить
Уряд Тайваню передав листа Трампу: про що це свідчить
9 листопада, 01:02
Предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрію виповнилося 80 років
Онуфрію – 80. Предстоятель Московської церкви в Україні святкує ювілей
5 листопада, 12:45
Фрідріх Мерц заявив про свої наміри щодо Путіна
Кандидат у канцлери ФРН заявив про готовність до діалогу з Путіним
11 листопада, 11:44
Маск активно підтримував Трампа під час виборів
Скільки коштів Маск витратив на підтримку Трампа: названо суму
12 листопада, 12:32
19 листопада Володимир Зеленський представив План внутрішньої стійкості України
Американський дипломат пояснив, навіщо Зеленський окрім Плану перемоги склав План стійкості
24 листопада, 13:03
Трамп поки що думає над кандидатурою заступника міністра оборони США
Як Трамп планує посилити військову міць США: аналіз The Wall Street Journal
25 листопада, 08:42

Політика

Президент назвав найгарячіші напрямки фронту
Президент назвав найгарячіші напрямки фронту
Зеленський повідомив, коли підпише закон про державний бюджет на 2025 рік
Зеленський повідомив, коли підпише закон про державний бюджет на 2025 рік
Юлії Тимошенко – 64. Найяскравіші образи «залізної леді»
Юлії Тимошенко – 64. Найяскравіші образи «залізної леді»
Офіс президента пояснив, чим важливий візит Умєрова до Сеула
Офіс президента пояснив, чим важливий візит Умєрова до Сеула
Комітет Ради підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів
Комітет Ради підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів
Умєров розповів президенту Південної Кореї про співпрацю Росії та КНДР
Умєров розповів президенту Південної Кореї про співпрацю Росії та КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
18K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
16K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
11K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
7031
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Сьогодні, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua