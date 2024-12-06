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В Україні зміниться очільник Державного космічного агентства

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні зміниться очільник Державного космічного агентства
Бень Володимир Петрович був виконуючим обов'язки голови Державного космічного агентства України з 20 грудня 2022 року
фото: facebook.com/SSAUkraine

Нового керівника планують призначити протягом місяця

У п'ятницю, 6 грудня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін анонсував призначення нового голови Державного космічного агентства України. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Еспресо».

«Стосовно питання голови Державного космічного агентства ми з вами неодноразово спілкувалися. Це питання на сьогодні дуже насущне», – наголосив він.

За його словами, чинник керівник Володимир Бень вже написав заяву на звільнення

«Зараз призначається новий виконуючий обов'язки. Паралельно ми зараз формуємо комісію, яка буде підбирати нового голову Державного космічного агентства. Я думаю, що ми протягом найближчого місяця закриємо це питання і призначимо нового керівника. Дійсно, проблема є, і ми над нею працюємо», – підсумував він.

Як відомо, Бень Володимир Петрович був виконуючим обов'язки голови Державного космічного агентства України з 20 грудня 2022 року. Його попередником був Тафтай Володимир Володимирович, який очолював відомство з 01 березня 2021 року до 20 грудня 2022 року.

Державне космічне агентство України (ДКАУ) – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності та несе відповідальність за стан розвитку галузі. До 9 грудня 2010 року мало назву «Національне космічне агентство України» (НКАУ).

Нагадаємо, астронавти, можливо, зможуть здійснити подорож на Марс за допомогою поромів з астероїдів. Ця цікава ідея, запропонована українськими дослідниками, справді змушує замислитись. Науковці заявили про можливість користування астероїдами, що вже пролітають повз Землю. У результаті вони знайшли 120 кандидатів для маршрутів між Землею, Венерою та Марсом, повідомляє Universe Today.

До слова, у 2021 році Україна планувала протягом п'яти років планує вступити до Європейського космічного агентства та створити супутникове угрупування семи українських супутників. Запуск відбудеться з пускового майданчика SpaceX. Про це в ефірі телеканалу «Перший діловий» розповів голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

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Теги: міністр звільнення Герман Сметанін

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