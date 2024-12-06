В Україні зміниться очільник Державного космічного агентства

Бень Володимир Петрович був виконуючим обов'язки голови Державного космічного агентства України з 20 грудня 2022 року

Нового керівника планують призначити протягом місяця

У п'ятницю, 6 грудня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін анонсував призначення нового голови Державного космічного агентства України. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Еспресо».

«Стосовно питання голови Державного космічного агентства ми з вами неодноразово спілкувалися. Це питання на сьогодні дуже насущне», – наголосив він.

За його словами, чинник керівник Володимир Бень вже написав заяву на звільнення.

«Зараз призначається новий виконуючий обов'язки. Паралельно ми зараз формуємо комісію, яка буде підбирати нового голову Державного космічного агентства. Я думаю, що ми протягом найближчого місяця закриємо це питання і призначимо нового керівника. Дійсно, проблема є, і ми над нею працюємо», – підсумував він.

Як відомо, Бень Володимир Петрович був виконуючим обов'язки голови Державного космічного агентства України з 20 грудня 2022 року. Його попередником був Тафтай Володимир Володимирович, який очолював відомство з 01 березня 2021 року до 20 грудня 2022 року.

Державне космічне агентство України (ДКАУ) – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності та несе відповідальність за стан розвитку галузі. До 9 грудня 2010 року мало назву «Національне космічне агентство України» (НКАУ).

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