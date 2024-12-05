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У Тбілісі під час протестів затримано українця

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Тбілісі під час протестів затримано українця
Силовики затримали й обшукали українця на восьмий день антиурядових протестів у Грузії
скриншот відео

Чоловікові загрожує до дев’яти років позбавлення волі

Сьогодні, 5 грудня, у Тбілісі силовики затримали громадянина України в межах розслідування масових протестів. Про це повідомляє Rustavi2.

Силовики затримали й обшукали українця на восьмий день антиурядових протестів у Грузії.

«Правоохоронці пояснили затриманому, що він перебуває під вартою у відкритому кримінальному провадженні щодо організації групового насильства, керівництва, участі в ньому та вчинення злочинного діяння за публічним запрошенням», – інформує видання.

Затриманого доставили до відділення поліції. Із його рюкзака вилучили перцевий балончик і мобільний телефон. Їх відправили на експертизу.

Затриманому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. До речі, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців. 

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Теги: Грузія протест українці уряд парламент

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