Міністерство охорони здоров’я перевірило понад половину рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Фахівці опрацювали 1359 справ посадовців

Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронцями перевірили 1359 із 2636 рішень медико-соціальних експертних комісій про встановлення групи інвалідності посадовцям державних органів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Для перевірки було сформовано перелік із 2636 справ посадових осіб із понад 70 державних органів.

«Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд», – каже глава відомства Віктор Ляшко.

Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перегляд справ здійснюють експерти Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі.

Нагадаємо, міжвідомча робоча група, утворена Міністерством охорони здоров'я, перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у понад тисячі посадовців. Раніше повідомлялося, що станом на кінець листопада 2024 року було сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

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