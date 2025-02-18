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Міністерство охорони здоров’я перевірило понад половину рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністерство охорони здоров’я перевірило понад половину рішень МСЕК про інвалідність посадовців
Список осіб, чиї справи підлягають перегляду, розширюється із поступовим надходженням нової інформації від представників правоохоронних органів
фото з відкритих джерел

Фахівці опрацювали 1359 справ посадовців

Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронцями перевірили 1359 із 2636 рішень медико-соціальних експертних комісій про встановлення групи інвалідності посадовцям державних органів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Для перевірки було сформовано перелік із 2636 справ посадових осіб із понад 70 державних органів.

«Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд», – каже глава відомства Віктор Ляшко.

Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перегляд справ здійснюють експерти Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі.

Нагадаємо, міжвідомча робоча група, утворена Міністерством охорони здоров'я, перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у понад тисячі посадовців. Раніше повідомлялося, що станом на кінець листопада 2024 року було сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

Як повідомлялося, Волочиський районний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості стосовно трьох медиків.

До слова, у Києві поліцейські затримали члена ВЛК, який за $2 тис. «малював» призовнику діагноз щодо непридатності до служби в зоні бойових дій.

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Теги: МСЕК Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я

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