Хто наводив ракети на КБ «Луч»? Суд поставив крапку у конфлікті генерала Кривоноса і Держаудитслужби

Суд визнав заяви генерала Кривоноса про Держаудитслужбу брехливими

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду щодо захисту ділової репутації Державної аудиторської служби України та визнав неправдивою інформацію відставного генерала Сергія Кривоноса про діяльність аудиторів. У кількох своїх інтерв’ю Кривонос розповідав про нібито причетність працівників Держаудитслужби до «наведення російських ракет» у грудні 2023 року на оборонні підприємства столиці, зокрема КБ «Луч». Кривонос стверджував, що удар по Києву стався через три дні після того, як на підприємствах відбувся аудит. Бо начебто на сайті Держаудитслужби були опубліковані юридичні адреси об’єктів для перевірки.

В одному зі своїх інтерв’ю Кривонос навіть апелював до СБУ, щоб та терміново провела розслідування, бо йому здавалося, що аудитори буцімто займаються «шпигунством» і «зливають держтаємниці».

Суд першої інстанції встановив, що такі звинувачення безпідставні, а спотворення фактів Кривоносом були спрямовані на дискредитацію Держаудитслужби та її голови Алли Басалаєвої і створювали у суспільстві викривлене уявлення про діяльність державного органу фінансового контролю. Під час судових засідань юристи Державної аудиторської служби України спростували заяви Кривоноса. Вони надали докази того, що Держаудитслужба на жодному сайті не оприлюднювала результати аудиту КБ «Луч» та інформацію про його контрагентів чи їхні юридичні адреси. Представники держоргану довели, що цей аудит взагалі не відбувся, отже, не було чого публікувати. Але навіть якби такий аудит відбувся, то така інформація взагалі не підлягає розголошенню, бо справді є державною таємницею.

З огляду на ці факти Апеляційний суд Києва визнав недостовірною інформацію, яку поширював Кривонос для дискредитації Держаудитслужби. Після рішення суду Державна аудиторська служба України на своєму сайті нагадала, що за період повномасштабного вторгнення саме завдяки роботі аудиторів було наведено лад в оборонних закупівлях. Крім того, у взаємодії з правоохоронними органами Держаудитслужбою було зупинено цілу низку зловживань в оборонній сфері. Наприклад, мова йшла про корупційний скандал про закупівлю Міноборони яєць по 17 гривень, який привів до відставки міністра оборони.