Названо найкращих роботодавців для ветеранів: дослідження

Рейтинг сформували на основі аналізу практик найбільших українських роботодавців

Компанія «Метінвест» увійшла до трійки лідерів у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів, який склало видання Delo.ua. До першої п'ятірки також увійшли «Нафтогаз», «Укрзалізниця», МХП та ДТЕК.

Рейтинг сформували на основі аналізу практик найбільших українських роботодавців у сфері працевлаштування та підтримки ветеранів. При оцінюванні враховували кількість ветеранів, які працюють у компанії, а також наявність програм професійної адаптації, навчання, кар'єрного розвитку та соціальної підтримки.

У «Метінвесті», де працює близько 50 тисяч співробітників, станом на початок 2026 року налічується 1022 ветерани. Компанія за сукупністю критеріїв отримала 94,83 бали.

З 2023 року в «Метінвесті» діє комплексна система реінтеграції ветеранів. Вона охоплює медичну, психологічну та фізичну реабілітацію, соціальну адаптацію, навчання, юридичний супровід і фінансову підтримку. Для демобілізованих працівників та їхніх родин доступні додаткові медогляди, психологічна підтримка, психологічна та фізична реабілітація, групові зустрічі «Побратим», реабілітація через плавання та розширене медичне страхування «Ветеран».

Компанія також надає юридичні консультації, фінансову допомогу у зв’язку з мобілізацією та наслідками війни, проводить зустрічі на платформі «Спілкуй. Ветеран» і підтримує ветеранські спільноти. Для соціальної адаптації працюють фахівці з підтримки ветеранів, організовуються сімейні та спортивні заходи, відпочинок для дітей.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію неодноразово називали назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Крім того, виш компанії «Метінвест Політехніка» пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.