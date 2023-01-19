Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кирило Тимошенко може втратити посаду – Гончаренко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кирило Тимошенко може втратити посаду – Гончаренко
фото: Офіс президента

Гончаренко: «Мої джерела повідомляють, що буде звільнений Кирило Тимошенко»  

Кирило Тимошенко може бути звільнений найближчим часом з посади заступника керівника Офісу президента. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Мої джерела повідомляють, що буде звільнений Кирило Тимошенко з посади заступника голови Офісу президента», - написав Гончаренко.

Нагадаємо, нещодавно виник скандал довкола автомобіля, на кому їздить заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він використовував для службових цілей автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Читайте також:

Теги: Офіс президента Кирило Тимошенко Олексій Гончаренко депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після хвилі обурення Альона Тимошенко світлину видалила
Кирило Тимошенко виставив фото різдвяної вечері і обурив мережу
8 сiчня, 10:34
У Бородянці розмістили мобільні будинки, у яких мешкатимуть працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і волонтери
Україна веде перемовини про постачання мобільних будинків з двома виробниками – Кирило Тимошенко
16 квiтня, 2022, 20:20
Серед загиблих у Броварах можуть бути прості перехожі – Офіс президента
Серед загиблих у Броварах можуть бути прості перехожі – Офіс президента
Вчора, 12:33

Політика

Кирило Тимошенко може втратити посаду – Гончаренко
Кирило Тимошенко може втратити посаду – Гончаренко
Ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру
Ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру
До Києва їде президент Євроради Мішель (відео)
До Києва їде президент Євроради Мішель (відео)
Головне за ніч: Британія відправить бронетехніку в Україну та незалежність Німеччини від РФ
Головне за ніч: Британія відправить бронетехніку в Україну та незалежність Німеччини від РФ
Окупанти масово змушують українців брати російські паспорти – Старух
Окупанти масово змушують українців брати російські паспорти – Старух
Зеленський назвав епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв в Україні
Зеленський назвав епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
15K
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
14K
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда
11K
Путін зробив нову цинічну заяву про війну
11K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
11K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту