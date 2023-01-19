Кирило Тимошенко може втратити посаду – Гончаренко

Гончаренко: «Мої джерела повідомляють, що буде звільнений Кирило Тимошенко»

Кирило Тимошенко може бути звільнений найближчим часом з посади заступника керівника Офісу президента. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Мої джерела повідомляють, що буде звільнений Кирило Тимошенко з посади заступника голови Офісу президента», - написав Гончаренко.

Нагадаємо, нещодавно виник скандал довкола автомобіля, на кому їздить заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він використовував для службових цілей автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.