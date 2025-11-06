Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг
Мітинг став найбільшим провладним зібранням цього року
фото: Reuters

Прихильники влади зібралися перед парламентом та скандували «Вучич – серб!»

Понад 10 тис. прихильників президента Сербії Александара Вучича вийшли на вулиці Белграда, щоб підтримати його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Перед будівлею парламенту прихильники Вучича, багато з яких приїхали до столиці автобусами, організованими його партією, махали національними прапорами й скандували: «Вучич – серб!» і «Сербія!», а з гучномовців лунали патріотичні пісні.

У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг фото 1
У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг фото 2
Прихильники Вучича на мітингу
Прихильники Вучича на мітингу
фото: Reuters

Зазначається, що мітинг став найбільшим провладним зібранням цього року. Однак навіть попри це він поступився великим антикорупційним протестам, які відбулися в суботу та налічували десятки тисяч студентів і активістів.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, що є реакцією на численні протести в країні, спричинені трагедією на залізничному вокзалі в Новому Саді. Вибори відбудуться раніше за очікувану дату – кінець 2026 року.

Раніше «Главком» писав, що у Сербії відбулася серйозна ескалація політичної кризи – антиурядові протести проти президента Александра Вучича переросли у прямі сутички з його прихильниками. Це сталося після понад дев’яти місяців безперервних акцій протесту. 

Студентські протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому-Саді, внаслідок чого загинули 16 людей. Трагедія спричинила хвилю звинувачень у корупції та нецільовому використанні коштів під час реалізації державних інфраструктурних проєктів.

До слова, чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін.

Читайте також:

Теги: Сербія мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Додік заявив, що «політика Республіки Сербської не зміниться», а її відокремлення залишається кінцевою метою
Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після відсторонення Мілорада Додіка
19 жовтня, 10:37
18 жовтня в усіх штатах Америки пройшли масові акції протесту під гаслом «Без королів»
Американський історик назвав протести проти Трампа найбільшими в історії США
19 жовтня, 00:41
ЄС поставив Сербію перед вибором: санкції проти РФ або кінець шляху до Євросоюзу
ЄС поставив Сербію перед вибором: санкції проти РФ або кінець шляху до Євросоюзу
23 жовтня, 05:47
Підозрюваного було заарештовано
Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії
22 жовтня, 13:17
Албанські футболісти порадували вболівальників перемогою над Сербією
Албанські фанати співали про «смерть Сербії», святкуючи перемогу своєї збірної
13 жовтня, 09:06
Белград готовий виступити посередником між Україною та Росією
Дружня до РФ країна заявила про готовність стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою
27 жовтня, 05:39
Лавров звинуватив Захід у спробі розвалити державність Боснії і Герцеговини
РФ використає головування в Радбезі ООН для «перегляду» Дейтонських угод: аналіз ISW
27 жовтня, 07:58
Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян
Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян
Сьогодні, 04:58
Студентські протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому-Саді
Президент Сербії оголосив про дострокові парламентські вибори на тлі протестів
4 листопада, 02:27

Політика

У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг
У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг
Польща забезпечить Словаччину американським газом
Польща забезпечить Словаччину американським газом
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів – CNN
Поліція Танзанії вбила тисячі протестувальників, незгодних із результатами виборів – CNN
Безпілотники атакували одну з найбільших російських електростанцій
Безпілотники атакували одну з найбільших російських електростанцій
Соратники Трампа назвали причину поразки республіканців на місцевих виборах
Соратники Трампа назвали причину поразки республіканців на місцевих виборах
Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ
Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua