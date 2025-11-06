У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг

Мітинг став найбільшим провладним зібранням цього року

Прихильники влади зібралися перед парламентом та скандували «Вучич – серб!»

Понад 10 тис. прихильників президента Сербії Александара Вучича вийшли на вулиці Белграда, щоб підтримати його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Перед будівлею парламенту прихильники Вучича, багато з яких приїхали до столиці автобусами, організованими його партією, махали національними прапорами й скандували: «Вучич – серб!» і «Сербія!», а з гучномовців лунали патріотичні пісні.

Прихильники Вучича на мітингу фото: Reuters

Зазначається, що мітинг став найбільшим провладним зібранням цього року. Однак навіть попри це він поступився великим антикорупційним протестам, які відбулися в суботу та налічували десятки тисяч студентів і активістів.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, що є реакцією на численні протести в країні, спричинені трагедією на залізничному вокзалі в Новому Саді. Вибори відбудуться раніше за очікувану дату – кінець 2026 року.

Раніше «Главком» писав, що у Сербії відбулася серйозна ескалація політичної кризи – антиурядові протести проти президента Александра Вучича переросли у прямі сутички з його прихильниками. Це сталося після понад дев’яти місяців безперервних акцій протесту.

Студентські протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому-Саді, внаслідок чого загинули 16 людей. Трагедія спричинила хвилю звинувачень у корупції та нецільовому використанні коштів під час реалізації державних інфраструктурних проєктів.

До слова, чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін.