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Вибіг на дорогу та махав хрестом: хто накинувся на кортеж Зеленського в Болгарії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибіг на дорогу та махав хрестом: хто накинувся на кортеж Зеленського в Болгарії
Атанас Стефанов – екскандидат в депутати від проросійської партії «Мир»
фото з відкритих джерел

Чоловік вибіг на дорогу, коли повз проїжджав кортеж президента Зеленського

6 липня, під час візиту президента Зеленського в Болгарію, чоловік, одягнений у рясу священника, напав на кортеж президента. Як повідомляє кореспондент «Главкома», «священником» виявився Атанас Стефанов – екскандидат в депутати від проросійської партії «Мир».

Стефанов є постійним учасником так званого «Маршу за мир і суверенітет», а також «Безсмертного полку». Він часто наряжається в рясу і представляється «іподияконом» (помічник церкви, який не є священиком).

Відомо, що в березні він зняв український прапор з балкону Софійської мерії та кинув його на землю з криками «Геть, українські фашисти!».

Зазначимо, що вчора, коли проїжджала супровідна група Зеленського, «священник» вибіг на дорогу та махав хрестом, однак поліцейські зупинили його та відвели в сторону.

Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Також після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. 

Зеленський подякував Болгарії за допомогу та оголосив про співпрацю в оборонному секторі.

Як повідомлялося, парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання для АЕС. 

Теги: Болгарія Володимир Зеленський

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Вибіг на дорогу та махав хрестом: хто накинувся на кортеж Зеленського в Болгарії
Вибіг на дорогу та махав хрестом: хто накинувся на кортеж Зеленського в Болгарії
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