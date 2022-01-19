Колишня «слуга народу» розповіла, за якої умови Зеленський обереться на другий термін

Анна Скороход розповіла, чому Володимир Зеленський все ще має шанси обратися президентом вдруге

На думку депутатки, це трапиться, якщо Зеленському не знайдеться гідного конкурента

Під час майбутніх президентських виборів люди вже не голосуватимуть за «старі обличчя», тому для того, щоб Зеленський не переобрався на наступний президентський термін, потрібно знову шукати нову людину. Про це в інтерв’ю Остапу Дроздову розповіла народна депутатка, членкиня депутатської групи «За майбутнє» Анна Скороход.

«Людям потрібне нове обличчя, але, все-таки, більш професійне, більш принципове і більш грамотне. Яке буде дійсно лідером», – вважає Скороход.

Депутатка додала, що поки не бачить такої кандидатури, і, у випадку, якщо такий лідер не з’явиться, Володимир Зеленський обереться у президенти вдруге.

«Якщо знайдеться (новий лідер, – ред.), то в нього другого терміну не буде, він буде бігти. Але питання, чи дадуть «вибігти», – зазначила Скороход.

Щодо депутатів з провладної фракції, на думку депутатки, більшість із них також сподівається обратися до парламенту на другий термін, оскільки швидко звикли до переваг, які передбачає статус народного депутата.

«Вони всі думають, що якщо вони вірні і покірні, то їх візьмуть у список, на прохідне місце», – зазначила народна обраниця.

На думку Анни Скороход, наступні парламентські вибори будуть «дуже брудними», адже технології, які влада планує застосовувати, вже зараз випробовуються під час «довиборів» депутатів на мажоритарних округах.

«Там дійсно буде все купуватися. А, зважаючи на те, що люди розчаровані, вони будуть давати себе купувати», – підсумувала депутатка.

Також колишня «слуга народу» розповіла, які «премії» отримують депутати монобільшості.

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