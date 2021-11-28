Український генерал розповів, як Єрмака називають у Москві

Єрмак чи Тимофеєв? Голову Офісу президента вже не вперше називають російським агентом

Саме через російські зв’язки голови Офісу президента зірвалася операція з вагнерівцями, вважає Геннадій Москаль

Зрив операції із затриманням вагнерівців – не дурість і не зрада. Це бажання вислужитися перед Путіним. Таку думку у ефірі програми «Гончаренко рулить» висловив український генерал, колишній очільник Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москаль.

Як пояснив політик, виною всьому – російські зв’язки голови Офісу президента Андрія Єрмака, і він «не може з ними розстатися».

«Єрмак – російський агент, там його називають Тимофєєв», – заявив Москаль.

За словами генерала, Єрмак має спільний бізнес із членом Ради федерації Федеральних зборів Росії від Камчатського краю Валерієм Пономарьовим. Крім того, голова Офісу президента знайомий із Владиславом Сурковим, котрий довгий час був помічником Путіна, та заступником керівника Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

Раніше російські ЗМІ називали Пономарьова найбагатшим сенатором Росії. Саме його дочка є власницею вілли, яку деякий час приписували Путіну в Іспанії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не вбачає жодного негативу у вчинках голови Офісу президента Андрія Єрмака і вважає, що він провів дуже багато важливих спецоперацій. Про це Зеленський сказав під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі.

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.