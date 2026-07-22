Корецький доручив провести експрес-аналіз роботи всіх міністерств

Пропозиції щодо проведення аналізу мають бути підготовлені до 27 липня

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств для верифікації поточного стану справ, зокрема виконання бюджетних програм, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи, повідомляє «Главком»,

Він наголосив, що за потреби до проведення аналізу буде залучено Держаудитслужбу.

Крім того, у двотижневий строк кожному міністерству доручено має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів – оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із Сергієм Корецьким визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду України та які зміни мають відбутись в міністерствах. Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання.

Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив усім міністерствам протягом семи днів підготувати пропозиції до Програми діяльності Кабінету Міністрів та плану пріоритетних дій уряду. До 5 серпня ці документи мають бути винесені на розгляд Кабміну.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України та затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Після вступу на посаду глава уряду заявив, що одним із головних пріоритетів стане запровадження чіткої системи оцінки роботи міністерств за конкретними цілями та результатами.