Проти висловився один парламентар, семеро утрималися

Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

За призначення Корецького главою уряду проголосували 289 народних депутатів. Проти висловився один парламентар, семеро утрималися, ще 21 депутат не голосував. Загалом у голосуванні взяли участь 318 народних депутатів.

«Буквально одне. Щиро дякую за підтримку, високо ціную цей мандат підтримки, зроблю все можливе, щоб не підвести», – сказав Корецький після результатів голосування.

Перед розглядом питання у сесійній залі кандидатуру Корецького підтримав парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. За відповідне рішення проголосували 19 членів комітету, ще троє утрималися.

Варто зазначити, що перед голосуванням за його кандидатуру Сергій Корецький окреслив пріоритети майбутнього уряду. Він заявив, що Кабмін має стати «урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції», а серед головних завдань назвав забезпечення Сил оборони, підготовку до наступної зими, підтримку бізнесу, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, розвиток оборонно-промислового комплексу та прискорення вступу України до Європейського Союзу. Також Корецький пообіцяв відкритий діалог із парламентом і наголосив, що всі рішення уряду оцінюватимуться за одним критерієм – чи допомагають вони військовим і українцям.

Хто такий Сергій Корецький

53-річний Корецький очолює НАК «Нафтогаз України» з квітня 2025 року – його призначили за результатами відкритого конкурсу за участю 62 кандидатів, який проводила міжнародна рекрутингова компанія Korn Ferry. До цього він керував «Укрнафтою» та «Укртатнафтою», а кар'єру в паливно-енергетичному секторі починав із посади охоронця в групі компаній «Континіум». Детальніше про шлях прем'єра «Главком» писав у досьє на майбутнього очільника уряду.

Опитані журналістами співрозмовники пояснюють вибір президента управлінським досвідом Корецького під час минулої опалювальної кризи: саме йому доручили готувати енергетичну галузь до нового, як очікується, найважчого за роки війни опалювального сезону. Кандидатуру також уже представили західним партнерам – Корецький супроводжував Зеленського на останньому саміті НАТО в Анкарі.

Що передувало кадровим змінам

12 липня Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів після зустрічі з тодішньою прем'єркою Юлією Свириденко, а 14 липня Верховна Рада підтримала відставку її уряду у повному складі.

Нагадаємо, Свириденко очолювала уряд із липня 2025 року; про причини кадрового перезавантаження Кабміну президент заявив ще на початку минулого тижня.