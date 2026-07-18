Сергій Корецький розкрив, чим насамперед займеться на посаді прем’єра

Сергій Корецький вважає, що необхідно вибудувати професійний та ефективний державний апарат

Очільник уряду вважає, що необхідно оптимізувати управлінські процеси

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про необхідність оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів. Як повідомляє «Главком», цю тему він обговорив із Державним секретарем Кабміну Костянтином Марʼєвичем

«Очікую якісної організації роботи Уряду та урядових структур, чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень», – сказав Корецький.

За словами прем’єра, окремою темою розмови стала реформа державного управління.

«Перед нами стоїть завдання вибудувати професійний та ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану», – наголосив очільник уряду.

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив усім міністерствам протягом семи днів підготувати пропозиції до Програми діяльності Кабінету Міністрів та плану пріоритетних дій уряду. До 5 серпня ці документи мають бути винесені на розгляд Кабміну.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України та затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Після вступу на посаду глава уряду заявив, що одним із головних пріоритетів стане запровадження чіткої системи оцінки роботи міністерств за конкретними цілями та результатами.