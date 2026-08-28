Прем’єр вимагає покарання винних після вибухів на Київщині

Нинішня атака на Київщину спричинила пожежі одразу на кількох локаціях у Бучанському районі

Сергій Корецький очікує від правоохоронців «миттєвої та суворої реакції»

Після ворожого удару по Бучанському району Київської області виникла пожежа, яка супроводжується детонацією. Сергій Корецький повідомив про доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС і заявив, що всі винні у можливих порушеннях мають понести покарання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Сергія Корецького.

За словами Корецького, через небезпечну ситуацію тимчасово перекрито трасу Київ – Чоп. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Наразі фахівці вживають необхідних заходів для захисту та порятунку людей. За потреби мешканців небезпечної зони евакуюватимуть. Для ліквідації наслідків удару залучені всі необхідні сили та засоби.

Сергій Корецький наголосив, що вже зараз ситуація викликає у нього серйозне занепокоєння через схожість із трагедією у Вишневому, яка сталася після російської атаки 6 липня.

«Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком», – заявив Корецький.

Він наголосив, що повторення подібних ситуацій через однакові помилки є неприпустимим.

«На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки – це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися», – зазначив він.

Корецький додав, що очікує від правоохоронців «миттєвої та суворої реакції».

Що сталося у Вишневому

6 липня після масованої російської атаки у Вишневому Київської області виникла пожежа на території складських приміщень, після чого почалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Внаслідок трагедії загинули дев’ятеро людей, ще десятки дістали поранення. Через загрозу повторної детонації з небезпечної території евакуювали понад 500 мешканців.

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що об’єкт у Вишневому, де після російського удару сталася детонація, не належить до сфери управління ЗСУ. Водночас у Генштабі наголосили, що чинним залишається розпорядження головнокомандувача, яке забороняє розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поблизу житлової забудови. «Главком» повідомляв про це.

Після трагедії правоохоронці почали розслідування обставин зберігання боєприпасів. За даними слідства, складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без необхідних дозвільних документів. Згодом Служба безпеки України повідомила про затримання керівників оборонного підприємства.

Суд згодом відправив керівників підприємства під варту. У матеріалах справи йдеться про можливе неналежне виконання службових обов’язків, зокрема щодо дотримання вимог пожежної безпеки та правил зберігання боєприпасів. «Главком» писав про рішення суду.

Нагадаємо, нинішня атака на Київщину спричинила пожежі одразу на кількох локаціях у Бучанському районі. Рятувальники продовжують працювати на місцях займання та ліквідовувати наслідки ворожого удару.