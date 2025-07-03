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Королі ТікТок. Названо 10 народних депутатів, які підкорили китайську соцмережу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Королі ТікТок. Названо 10 народних депутатів, які підкорили китайську соцмережу
Основна частина контенту депутатів у TikTok зосереджена на виступах із Верховної Ради
колаж: glavcom.ua

Куницький, Гончаренко та Разумков лідирують за кількістю підписників у ТікТок

TikTok стрімко став однією з найефективніших платформ для швидкого досягнення широких охоплень, чим активно користуються не лише українські, а й світові політики. Завдяки складнощам у відстеженні політичної реклами та потенціалу мільйонних переглядів, ця соцмережа стала інструментом для народних депутатів. Про це йдеться у матеріалі Руху «Чесно» «Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах», передає «Главком».

Королі ТікТок. Названо 10 народних депутатів, які підкорили китайську соцмережу фото 1

Наразі 48 українських народних депутатів активно ведуть свої TikTok-сторінки. Більшість із них використовують схожі формати контенту: виступи з парламенту, відповіді на політичні запитання підписників, а іноді й особисті моменти. Наприклад, нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук ділиться сімейними історіями, розповідає про улюблені книжки та дає поради з повсякденного життя.

Королі ТікТок. Названо 10 народних депутатів, які підкорили китайську соцмережу фото 2
TikTok-сторінка Романа Грищука

Однак основна частина контенту депутатів у TikTok зосереджена на виступах із Верховної Ради. Це свідчить про те, що закриті та малодоступні засідання парламенту тепер частково перемістилися у соціальні мережі окремих політиків. Невипадково більшість обранців активізували свої соцмережі саме після початку пандемії COVID-19, коли відкритість Ради була фактично призупинена.

Королі ТікТок. Названо 10 народних депутатів, які підкорили китайську соцмережу фото 3
YouTube та TikTok-сторінка Дмитра Разумкова

Серед лідерів за кількістю підписників та охопленнями у TikTok виділяються:

  • Олександр Куницький (скандальний мажоритарник-втікач з Харкова від «Слуги народу»)
  • Олексій Гончаренко (народний депутат, який стабільно веде прямі трансляції засідань парламенту в TikTok)
  • Дмитро Разумков (ексголова Верховної Ради, лідер Міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика»). На його сторінці регулярно публікуються уривки з виступів у Раді, деякі з яких зібрали понад 5 млн переглядів.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, значна частина українських народних депутатів продовжує використовувати російську мову у своїх соціальних мережах, зокрема на YouTube та TikTok. За даними Руху «Чесно», загальна кількість підписників лише пʼятих активних російськомовних каналів нардепів на YouTube перевищує 3 млн користувачів. Кількість підписників україномовних каналів 122 обранців втричі менше ніж на цих п’яти майданчиках.

До слова, те, що трансляції засідань Верховної Ради відсутні, а доступ журналістів до кулуарів обмежений – політика безпеки, хіба не так? Однак такі обмеження не завадили все ж таки бачити роботу парламентарів. Як не через офіційні канали, так у TikTok-трансляціях з сесійної зали від депутата Олексія Гончаренка, які він веде одразу з кількох смартфонів. 

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Теги: соцмережі депутат

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