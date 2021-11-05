Курс на Росію? Естонський політик прокоментував останні тривожні заяви нового керівництва країни

Голова Комітету міжнародних справ парламенту Естонії розтлумачив слова колишнього та нинішнього президентів

Експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила про неможливість вступу України до НАТО та ЄС. А нинішній президент Алар Каріс вже визнав, що готовий зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним. Тривожні заяви керівництва Естонії прокоментував в інтерв'ю «Главкому» голова комітету міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон.

Політик наголосив, що Грузія та Україна точно увійду до складу НАТО, попри всі спірні моменти. «Є чіткі заяви НАТО на саміті в Бухаресті, що Україна та Грузія будуть членами Альянсу. Це питання закрите. Крим і війна на Донбасі – не перешкода для вступу до НАТО. Багато було критики щодо України за повільність реформ, судової системи, корупції тощо, але якщо порівнювати з тим, де була Україна у 1991 році та ця велика держава розвивалася і трансформувалася як за 30 років, то, думаю, що через систему вільних і демократичних виборів ви стали на шлях до євроінтеграції та вступу до НАТО. Сьогодні можна сказати, що це була особиста думка Керсті Кальюлайд», – сказав Міхкельсон.

Також Міхкельсон прокоментував заяви вже нинішнього президента Естонії Алара Каріса, який щойно посів посаду та вже визнав, що готовий зустрічатися з Путіним. Міхкельсон спростував думку про те, що Естонія зближується з Росією, насправді у країн залишилися ще не вирішені проблеми щодо спільних кордонів, які варто врегулювати.

«Багато питань виникло після візиту Керсті Кальюлайд до Москви, і навіть чув від українських колег, що вона дала якісь обіцянки не бути критичною щодо Москви. Але це не відповідає дійсності. У нас одна із основних проблем – це ратифікація кордонів з Російською Федерацією. Це питання, яке зависло у повітрі, хоча дипломатична робота закінчилася ще у 1996 році, договір міністрами закордонних справ підписаний у 2014, але досі не ратифікований. Зрозуміло, що останні сім років у Росії немає особливого бажання йти на ратифікацію цього договору. Але щоб дізнатися «температуру по палаті», що вони думають, як мислять, скажіть, як можна це з’ясувати, якщо люди не стикуються? Для того, щоб захистити власні інтереси, треба зустрітися, як і Зеленський зустрічається з Путіним у форматі «Нормандської четвірки», – підкреслив політик.

Нагадаємо, голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що НАТО нібито «стягує сили» до кордонів РФ.

Напередодні Путін побачив у візиті глави Пентагону в Київ відкриття дверей у НАТО.

До слова, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росії не варто боятися членства України в НАТО.