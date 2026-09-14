«Люди її ненавидять». Нардеп Яценко перелічив «гріхи» відставленого мера Умані

Антон Яценко: Останньою краплею стали тарифи на воду

Народний депутат Антон Яценко заявив, що однією з причин невдоволення жителів Умані міською головою Іриною Плетньовою стали високі тарифи на воду, ціни на транспорт та закриття маршрутів. За його словами, через це «люди її ненавидять». Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Дійсно, останньою краплею стали тарифи на воду. Плетньова розповідає, що в Умані складна ситуація. Але дивіться: у червні вода була удвічі дешевшою, ніж у липні. Що такого трапилося за місяць? Місцевий водоканал очолює колишній поліціянт, якого, за моєю інформацією, вигнали за корупцію. Вони вимагають гроші з людей, просто грабують їх, а ціни на воду в Умані стали найвищими в Україні (156 грн за куб, – «Главком»)», – зазначив нардеп.

Яценко також розкритикував ситуацію з будівництвом водогону. Він заявив, що місто нині отримує значно більше фінансування, ніж раніше, а після початку робіт нібито закрили всі 27 свердловин, щоб купувати технічну воду у Білоцерківського водоканалу. Нардеп назвав це корупційною оборудкою та зазначив, що оскаржує відповідні дії в суді.

Крім того, Яценко стверджує, що тарифи на воду в Умані підвищили не через зростання її собівартості, а за рахунок збільшення плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. За його словами, у деяких будинках вартість кубометра води сягає 225 грн, що викликає обурення місцевих жителів.

«Я вже мовчу про ціни на транспорт, закриття маршрутів... Люди за це просто її ненавидять. Між іншим, вона спеціально залякувала людей: казала, що пенсії та субсидії заберуть, що в Умані з’явилися шахраї, які використовуватимуть персональні дані. Залучала муніципальну варту та ТЦК для тиску на людей. Але люди все одно вийшли й поставили підписи за її відкликання», – додав нардеп.

До того ж Яценко підтвердив, що Плетньова була його помічницею з 2015 року, коли балотувалася на посаду міського голови. За його словами, під час виборчої кампанії вони домовилися, що ніхто з команди не буде красти чи заробляти гроші в Умані.

«З часом у Плетньової з’явилася спокуса, і потім вона перейшла до зовсім корупційних схем. Тепер нею управляє групка людей. Містом Умань фактично керує Андрій Дикун, такий собі місцевий «смотрящий», голова «Всеукраїнської Аграрної Ради», – заявив нардеп.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

До слова, міська голова Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко прагнув зберегти вплив на Уманську міську владу після її обрання мером у 2020 році. За її словами, Яценко хотів одночасно залишатися нардепом і контролювати міськраду.

Зокрема, Ірина Плетньова заявила про можливі порушення під час збору підписів за її відкликання. За її словами, підписи збирали не лише члени ініціативної групи, а підписні листи могли заповнювати заздалегідь.

Водночас народний депутат Антон Яценко заявив, що у разі участі у виборах мера Умані набере 70–80% голосів.