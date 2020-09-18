Лукашенко не може представляти волю всього білоруського народу – Єрмак



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Олександр Лукашенко – це не є білоруський народ, заявив глава Офісу президента України

За словами керівника Офісу президента, МЗСУ України дуже вчасно реагує на заяви та дії білоруської влади

Україна хоче бачити Білорусь незалежною країною, в якій поважають права людини, але не втручається у внутрішні справи сусідньої держави.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера» у п’ятницю.

За його словами, Олександр Лукашенко сьогодні не може представляти волю всього білоруського народу.

«Лукашенко – це не є білоруський народ. Ми повинні постійно пам’ятати, що є білоруський народ. Є народ, з яким Україну пов’язують дружні стосунки. Тому сьогодні влада повинна зважувати все, бути мудрою, сильною», – сказав керівник Офісу президента.

Єрмак наголосив, що Білорусь є нашим сусідом, тому Україна дуже уважно стежить за подіями, які відбуваються в цій країні, але не втручається в них.

«Безумовно, в інтересах України є те, щоб Білорусь була незалежною країною, без будь-якого впливу, і країною, де в першу чергу поважають права людини», – зазначив він.

За словами керівника Офісу президента, Міністерство закордонних справ України дуже вчасно реагує на заяви та дії білоруської влади. Водночас будь-які дії, що можуть бути сприйняті як втручання у внутрішні справи Білорусі, можуть потім використовуватися не лише проти України, але й проти самого білоруського народу.

Нагадаємо, Україна застерігає РФ від дестабілізації ситуації в Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента Білорусі 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що змушений закривати кордони із Заходом через потік зброї, що хлинув звідти.

Після цього глава МВС України Арсен Аваков заявив, що Лукашенко «зовсім звихнувся на владі» та закликав його «попити водички і заспокоїтися».